于美人專訪2／「腳踏車店女兒」進軍政壇　白色座騎乘載家人祝福

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從困苦生活中長大，她在螢光幕前總是帶給人歡笑，溫暖、為好友兩肋插刀，重情義形象深植人心，也是受到媽媽的影響。這次宣布參選後，設籍在永和的80歲媽媽全然支持，拚命打電話幫忙催票，還掛保證「我是妳媽，這票一定投給妳！」讓于美人哭笑不得，笑說：「選區不一樣，不能投啦！」經營腳踏車店的哥哥自掏腰包買了一台腳踏車，親自拆掉手工噴漆成全白的、再組裝起來送給于美人，作為宣布參選這天的坐騎。「未來這台車也會陪我走訪鄰里拜訪選民。」
于美人婚後生下一對龍鳳胎，如今23歲的兒女都在讀書。她笑說單親家庭非常民主，相處都會互相尊重對方，宣布參選不確定子女們內心是否同意，「但他們的祝福我都收到了！」女兒Mina聽到此事當下愣了一下，開口問：「真的要這樣嗎？」她妙答：「我是告知妳，不是徵詢妳的同意。」行動派的女兒立刻了解媽媽的決心，陪她出席參選記者會。人在瑞士讀書的兒子Max則開心地說：「我太敬佩妳了，竟然要做這麼困難的事，真希望趕快回來幫妳。」子女們以實際行動表達支持。
于美人小檔案
本名：于耘捷
年齡：58歲
學歷：東吳大學中文學系畢，政治大學宗教研究所碩士在職專班就讀中
身分：廣播及電視節目主持人、作家
目前主持節目：《超級紅人榜》、《我就問 你正常嗎?》
獎項紀錄：曾入圍《電視金鐘獎》綜合節目主持人獎、綜藝節目主持人獎
家庭概況：育有一子一女