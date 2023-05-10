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于美人專訪2／「腳踏車店女兒」進軍政壇　白色座騎乘載家人祝福

▲于美人決定選下屆台北市萬華、中正區立委，獲得全家人的支持。（圖／記者葉政勳攝影，2023.05.02）
▲于美人決定選下屆台北市萬華、中正區立委，獲得全家人的支持。（圖／記者葉政勳攝影，2023.05.02）

記者江芷稜/專訪

于美人宣布參選記者會當天，騎著白色腳踏車輕盈現身，一番拋開政黨色彩「把國會還給人民」的言論深獲選民共鳴。外界不知道的是，那輛白色腳踏車其實象徵著于美人全家人的深切祝福。這位「被腳踏車店養大的女孩」，從單親家庭裡成長、茁壯，翻身成為一位補教名師、知名主持人，如今放眼國會，身旁親友都寄予深厚期望，兒子Max為她豎起大拇指，以「我敬佩妳」力挺于美人進軍立法院。

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▲于美人今日在記者會上透露自己是無黨籍，但寧可說是「萬中選一」黨。（圖／記者陳明中攝）
▲于美人宣布參選時騎的白色腳踏車，是哥哥親自噴漆組裝而成。（圖／記者陳明中攝）
于美人出生沒多久父親病逝，媽媽年僅23歲就守寡，曾經多次搬家，年幼生活相當困苦，她曾天真地問媽媽「我們的家在哪？」于媽媽扛起養起一家的責任，堅強地說：「媽在哪，家就在哪！」母親樂觀、堅強個性感染了子女，于美人從小就學會擦車，先用砂紙刷掉鐵鏽，再用布沾油擦亮，耗費大半個小時擦一輛車才能賺到7元。

從困苦生活中長大，她在螢光幕前總是帶給人歡笑，溫暖、為好友兩肋插刀，重情義形象深植人心，也是受到媽媽的影響。這次宣布參選後，設籍在永和的80歲媽媽全然支持，拚命打電話幫忙催票，還掛保證「我是妳媽，這票一定投給妳！」讓于美人哭笑不得，笑說：「選區不一樣，不能投啦！」經營腳踏車店的哥哥自掏腰包買了一台腳踏車，親自拆掉手工噴漆成全白的、再組裝起來送給于美人，作為宣布參選這天的坐騎。「未來這台車也會陪我走訪鄰里拜訪選民。」

▲于美人決定選立委，媽媽幫忙打電話拉票，子女也以行動表達支持。（圖／記者葉政勳攝影，2023.05.02）
▲于美人決定選立委，媽媽幫忙打電話拉票，子女也以行動表達支持。（圖／記者葉政勳攝影，2023.05.02）
于美人婚後生下一對龍鳳胎，如今23歲的兒女都在讀書。她笑說單親家庭非常民主，相處都會互相尊重對方，宣布參選不確定子女們內心是否同意，「但他們的祝福我都收到了！」女兒Mina聽到此事當下愣了一下，開口問：「真的要這樣嗎？」她妙答：「我是告知妳，不是徵詢妳的同意。」行動派的女兒立刻了解媽媽的決心，陪她出席參選記者會。人在瑞士讀書的兒子Max則開心地說：「我太敬佩妳了，竟然要做這麼困難的事，真希望趕快回來幫妳。」子女們以實際行動表達支持。

▲于美人從補教名師竄起，成為一名知名電視主持人。（圖／《NOWnews今日新聞》社群中心製表）
▲于美人從補教名師竄起，成為一名知名電視主持人。（圖／《NOWnews今日新聞》社群中心製表）
于美人小檔案
本名：于耘捷
年齡：58歲
學歷：東吳大學中文學系畢，政治大學宗教研究所碩士在職專班就讀中
身分：廣播及電視節目主持人、作家
目前主持節目：《超級紅人榜》、《我就問 你正常嗎?》
獎項紀錄：曾入圍《電視金鐘獎》綜合節目主持人獎、綜藝節目主持人獎
家庭概況：育有一子一女

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