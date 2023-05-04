台中地標「智慧塔」　議員：再「拖過四年」？

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何文海痛斥指出，市府今年二月辦了一場公聽會，竟然只邀了西屯區議員，其他議員都未被通知，邀請的公聽會專業單位以及各大學出席者出席率更是只有約四分之一，連市府自己內部層級也只有經發局副局長，都發局、觀旅局、建設局全部是二級以下主管參加，沒有一位局長，他質疑「這是有誠意的公聽會嗎」？還是想要顧問公司隨便畫張圖，就又要「拖過四年」。
何文海表示，台灣塔是前市長胡志強時規劃，當時以地標功能為主，80億要蓋一百層樓，到前市長林佳龍時代改為智慧營運中心，當時也接近發包動土，以智慧營運以及辦公功能為主，以原有預算扣除相關費用76億以內的預算，也有四十二層樓的高度。
但是，市長盧秀燕上任至今，說要解決這個水湳重大建設案，更名為台灣智慧營運塔，並承諾一定會做好，結果四年完全沒動靜，最後還要ＢＯＴ委外，但他細看相關內容，感覺市府根本就是想把責任推給民間，至於有沒有人會來投資？市府根本不在意。
經發局長張峯源表示，台灣智慧營運塔自110年9月改以BOT方式引進民間資金與創意投注公共建設，市府已委託專業顧問股份有限公司辦理BOT前置作業，並於今年2月舉辦公聽會，初步規劃興建地下4層地上35層建物，經費約106億元，預計明年公告招商。