AKIRA首上實境節目「邀放浪兄弟」合作！聽SHOKICHI唱中文超驚豔

實境節目《神秘五金行》找來巨星卡司AKIRA、王陽明、温昇豪、禾浩辰、王彩樺及蔡昌憲聯手開店，其中首次參加實境秀的AKIRA還特別力邀夥伴EXILE THE SECOND一起製作片尾曲〈Never Say Goodbye〉，SHOKICHI為了力挺AKIRA還用中文和英文演繹歌曲，讓第一次聽到SHOKICHI唱中文的AKIRA，大讚發音好到令人驚豔！
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AKIRA表示當時在參加衛視原創《神秘五金行》時，就已經萌生為節目量身訂做片尾曲的想法，於是他找了每次都一起製作EXILE 放浪兄弟和EXILE THE SECOND作品的夥伴SHOKICHI。創作前AKIRA跟SHOKICHI以及詞曲創作團隊，分享了自己錄製《神秘五金行》兩週時間裡，在台南感受到人們的溫暖、強韌的羈絆，以及和《神秘五金行》夥伴們共度的每一天，期望透過這首歌曲，讓大家感受到節目中，大夥如何互相扶持，一起將難關轉換成愛與希望，回歸當初製作《神秘五金行》的初心，攜手一起用愛度過各種難關。
《神秘五金行》從開錄到播出只有短短4個月時間，但歌曲竟然在這麼有限的時間中順利完成，而且成果令人感動，這是SHOKICHI首次同時用中文和英文演唱歌曲，在演唱《Never Say Goodbye》的發音上花了很多心力練習，加倍努力全心投入這首歌曲，也因為這次難得的創作經驗讓他感到新鮮有趣，感謝有這麼棒的合作機會，第一次聽到SHOKICHI唱中文的AKIRA更大讚發音好到讓他驚豔！
其實《神秘五金行》官方粉絲頁稍早釋出的記者會精彩片花背景音樂正是〈Never Say Goodbye〉，〈Never Say Goodbye〉將於5月24日在各大數位音樂平台上架，AKIRA也希望有天EXILE THE SECOND也能在台灣的演唱會上表演〈Never Say Goodbye〉這首歌回饋台灣粉絲！衛視原創全新投入製作的《神秘五金行》是一個全明星修繕事業實境節目，由AKIRA、王陽明、温昇豪、禾浩辰、王彩樺及蔡昌憲聯手開店。透過水電、木工、油漆等專業訓練課程，跟著職人學習技能並獻出所學協助需要幫忙的鄉親朋友。《神秘五金行》不只是一個普通的五金行商店，還將發揮「神秘」的力量，溫暖療癒顧客的心，透過節目讓愛流傳。精彩內容將於5月20日起每週六晚上8點於衛視中文台首播，同日晚上10點Disney+精采上線。