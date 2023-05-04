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謝依霖遇隔壁桌投訴小孩太吵！遭酸「會生就要會教」　發文怒反擊

▲謝依霖透露，某次全家人在合菜餐廳用餐時，因小孩音量過大，被隔壁桌嗆「會生就要會教啊！」讓她氣到在臉書發長文反擊。（圖／記者林調遜攝）
▲謝依霖透露，某次全家人在合菜餐廳用餐時，因小孩音量過大，被隔壁桌嗆「會生就要會教啊！」讓她氣到在臉書發長文反擊。（圖／記者林調遜攝）

記者賴禹妡/綜合報導

女星謝依霖因「Hold住姐」浮誇、自然的形象深植人心，她2018年和老公Green結婚，婚後生下1子1女，也時常在社群平台上分享家庭生活，但謝依霖2日在臉書透露，某次全家人在合菜餐廳用餐時，因小孩音量過大，被隔壁桌嗆「會生就要會教啊！」讓她忍不住打長文抒發心情，怒反擊：「誰會不想要把小孩教好？」 

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謝依霖2日在臉書發文，她表示某次和全家人一起到合菜餐廳用餐，原本認為那是不需要太安靜的場所，便在吃飯時開心地和小孩玩，但還是被服務人員提醒「不好意思，可能要小聲一點」，她隨後立刻道歉並放低音量。 

▲謝依霖哽咽談老公罕病，發覺無腦的快樂最變態。（圖／記者林調遜攝）
▲謝依霖無奈直言，明明隔壁桌大人音量也很大聲，該對老夫妻卻只針對她們。（圖／記者林調遜攝）
沒想到，謝依霖的妹妹事後告訴她，坐在正後方的一對老夫妻先是用眼神怒瞪她們，接著用筷子大聲敲桌子，並叫服務人員來告知謝依霖安靜一點，還故意開始暢談育兒方式，嗆聲：「會生就要會教啊！」 

對此，謝依霖也無奈吐露心聲，指出當天隔壁桌用餐的大人音量也很大聲，該對老夫妻卻只針對小孩，且他們用筷子大聲敲桌子也並非禮貌之舉，「會生就要會教」更是廢話一句，「站在道德的制高點去批評別人，給自己暫時的優越感，但卻抹煞了別人的所有努力」。 

謝依霖指出，若她打擾到別人用餐，很願意道歉，但關於怎麼教育孩子無需外人置喙，「誰會不想要把小孩教好？誰會希望自己整天跟失控的小孩共處？教法百百種，孩子也百百種，同一種教法也不一定能教出同一種孩子，不是跟你不一樣，就叫『不會教』」。 

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