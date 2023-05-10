于美人專訪3／不怕離婚被攻擊！酸民傷口撒鹽「當作淨化、驅邪」
于美人4月底公布參選立委之後，僅僅10多天就遭受來自各方、側翼的攻擊，她選擇理性從容的回應，還打趣說「畢竟我不是28歲就出來參選的人！」選前預測過所有會被攻擊的項目，包括演藝經歷、離婚、單親家庭，甚至可能與昔日主持老搭檔鄭弘儀意見相左。于美人認為，只要針對議題理性討論，一切都是良善的，若是拿家庭私事做文章，她早已練就一身本領，不怕酸民傷口上灑鹽，「我把它當作淨化、驅邪！」
記者江芷稜/專訪
當年于美人離婚鬧得沸沸揚揚，如今仍不時被人拿來議論，當事人心情顯得雲淡風輕。「離婚後一別兩寬，各生歡喜，怎麼還會留下傷口？沒有傷口還在上面灑鹽，我把它們當作淨化、驅邪！」這些論點對于美人沒有影響，反而讓她會心疼陷入離婚風暴的人。對於外界批評都能理解，「網友講這些事合不合理，公眾會決定。」
自從宣布參選後，她沒有停下演藝工作，維持每週進棚錄影，她希望選舉只是日常生活一個選項，外界應「正常化」看待，不應該影響到其他工作、身分，該做什麼就做什麼。于美人笑說：「里長預估選立委大概要2,000萬元，我會欣然接受沈玉琳捐的10萬元，現在還差1,900多萬，離目標已經近了，所以我還是要賺錢啊！」在沒有政黨支持下，勢必得有演藝工作收入，才能有足夠的參選資金。
她笑說，演藝事業帶來高知名度，也讓外界誤會主持《超級紅人榜》的她是唱歌高手，其實私下很少高歌一曲，謙稱怕一開金口，把選民都嚇跑了。為了粉絲著想，于美人除了原有90萬粉絲追蹤的粉專，另外成立新的競選臉書粉絲頁，希望將平時工作及直播、團購分享領域，與政治做個區隔。「原來的粉絲被打擾很不好意思，有些粉絲對政治是反感、厭惡的，我完全可以體諒，如果有支持我的人，那就希望她們能鼓勵我！」
于美人小檔案
本名：于耘捷
年齡：58歲
學歷：東吳大學中文學系畢，政治大學宗教研究所碩士在職專班就讀中
身分：廣播及電視節目主持人、作家
目前主持節目：《超級紅人榜》、《我就問 你正常嗎?》
獎項紀錄：曾入圍《電視金鐘獎》綜合節目主持人獎、綜藝節目主持人獎
家庭概況：育有一子一女