中市「囤房稅」開徵　議員建議擴大租金補貼

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張玉嬿表示，2020年10月詢強調台中進入高房價時代，要求稅務局開徵囤房稅，以實現青年居住正義，經市府修正房屋稅徵收率自治條例、議會通過，去年7月實施，並於今年5月開徵，共徵囤房稅5億8千多萬元約116886戶。
張玉嬿說，這筆稅收運用在都發局青年首次購屋優惠、育兒租金補貼，及社會局、原民會的經濟弱勢者租金補貼，實際支出約3億元，受惠約1萬1千人，還剩約2億8千多萬元，建議專款和社會住宅配套，補助青年來折減社宅月租。
黃守達則指出，根據地稅局提供資料整理而成的囤房稅大戶排行榜，按照增加稅額排行，第一名710萬（持有戶6），第二名662萬（持有戶72），第三382萬（持有戶10）；如果是自然人，第一名100萬（持有戶11），第二名50萬（持有名11），第三名44萬（持有戶55）；他要求，市府必須積極掌握囤房稅的稅收結構，才有助於落實囤房稅課徵的初衷。
黃守達主張，囤房稅的政策目的是釋出更多非自住房屋，甚至是投入廣義的社會住宅，市政府有必要積極掌握囤房稅的稅收結構，瞭解到底哪些人是囤放稅大戶。
王立任也說，囤房稅不是為了增加稅金，而是為了居住正義，雖第一年實施，但仍要求市府確時掌握數據，好好觀察分析，期盼能抑制房價繼續飆漲，把年輕人留在台中！
議員指出，職場新鮮人、新婚家庭的收入也不多，建議囤房稅租金補貼金額分成單身、已婚家庭及育兒家庭3個級距，當青年的靠山。另，囤房稅收也可用以都市更新增加社宅房源，引導閒置房屋進入租屋市場，完善租屋配套措施。