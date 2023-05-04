今日廣場》黃榮富／反間諜法升級：中國的兩面手法與台灣民意挑戰

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首先，「反間諜法」內容模糊，將間諜定義為涉及外國勢力的活動，然而卻對具體行為和動機描述含糊不清。這種模糊定義的存在，為中國政府提供了廣泛的操作空間，以「國家安全」的名義打壓異見聲音和自由派人士。
其次，「反間諜法」實際上已成為中共政權鎮壓台灣民眾的工具。近年來，越來越多台灣公民在中國遭受抓捕和判刑。中共政府將他們視為間諜和敵對勢力，卻往往缺乏確鑿的證據。這無疑是一種對台灣人民基本人權的践踏。
再者，「反間諜法」嚴重侵犯了言論自由和新聞自由。中共政府利用該法打壓反對聲音，對獨立記者、異見人士以及持不同政見者進行打擊。這使得中國的言論氛圍愈發嚴密，人們對於表達真實意見變得謹慎。
除了「反間諜法」以外，中共政權還進行了其他不合理的作為。比如，擴大網絡審查和監控，限制境外網站的訪問，嚴格審查境外資訊，違反民眾的隱私權和信息自由。此外，對宗教信仰的打壓，例如對西藏、新疆等地區的宗教及文化進行嚴格監控，以及對基督教、法輪功等信仰團體的迫害，都顯示出中共政權對人權的漠視。
值得一提的是，中國政權在港澳事務上的強硬態度。一國兩制原則在香港的實施，本應保障港人享有高度自治、言論和新聞自由。然而，隨著港區國安法的實施，香港的自由和民主受到嚴重侵害，無數抗議者和異見人士遭受打壓。同樣，澳門也面臨著類似的困境。
中國政權還在國際事務中表現出強硬立場，尤其在涉及台灣問題上。儘管兩岸關係尚未實現和平統一，但中國政權仍試圖通過武力威脅、外交孤立等方式，向台灣施壓，試圖削弱其國際地位。這種行為不僅違反國際法，也嚴重破壞了區域和平與穩定。
值得關注的是，近年來許多人在中國大陸被捕。在中國人大常委會通過《反間諜法》修訂的同一天，中國國台辦證實了八旗文化總編「富察」李延賀因涉嫌危害國家安全活動在大陸被拘捕的消息。此外，台灣民族黨副主席楊智淵和中共黨媒「光明日報」高層董郁玉在被捕一年後，中國官方再次公佈了後續審理進程。美國管理諮詢公司貝恩和美國明智集團北京辦事處也陸續傳出被搜查的消息。上述案例顯示，中共官方在《反間諜法》修訂後，似乎刻意營造恐懼氛圍，以懲戒和震懾效果。
事實上，這些事件僅是冰山一角，暗示著中國政權可能對《反間諜法》修訂進行了有意的操縱。然而，實際情況究竟如何？雖然無法確切知道，但我們應該深刻認識到中共在執法過程中可能存在的不合法、不講理的強橫行為。
值得警惕的是，中國中央政治局常委王滬寧和新任國台辦主任宋濤上任後，將今年視為兩岸「大交流年」。他們試圖通過中華文化、宗教等軟性議題，吸引台灣民眾、民間團體、地方政府和政黨等赴中進行「文化交流」。同時，中國官員積極拜訪台商，並高規格接待台灣各界人士，意圖營造一種兩岸民眾支持「民主協商」的假象，為推行「一國兩制台灣方案」鋪路。
然而，台灣人民已經對中國的「糖衣毒藥」手法心知肚明。新版《反間諜法》的實施是否會產生寒蟬效應，使中共心目中的「異議分子」不再敢言呢？中國兩手策略同時推動，一方面強調兩岸交流，另一方面利用《反間諜法》打壓異議，試圖營造兩岸和平、團結、繁榮的景象。然而，這幅所謂的兩岸人民「春暖花開」景象，可能只是寒冬來臨前的偽裝。
中國擅長利用「糖衣毒藥」手法對台灣人民進行誘導，但台灣民眾早已對此警惕。然而，《反間諜法》的修訂是否會讓言論寒蟬，使中共心目中的「異議分子」不再敢言？中共兩手策略一搭一唱，營造兩岸和平促統促榮的假象，其實是試圖壓制言論自由，並在此基礎上推動一國兩制的政治目的。
總之，我們必須警惕中國在執行《反間諜法》時的不合理作為，並對其可能對台灣民眾的影響保持清醒。同時，我們也應該敦促中共尊重言論自由，並在兩岸交流中真正尊重台灣民眾的意願和需求。只有這樣，兩岸才能真正實現和平、繁榮與共榮。
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