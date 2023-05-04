im.B平台詐騙25億！主嫌家堆滿高級精品 光愛馬仕名牌包就有48個
台灣金隆科技公司經營的「im.B借貸媒合平台」，遭爆平台曾姓負責人疑似捲款逃跑，詐騙金額高達25億，全台有超過5千人受害，台北地檢署獲報，指揮刑事局組成專案小組偵辦，4月間即前往曾男家中搜索，其家中堆放「整面牆」高級精品48個，光是愛馬仕外盒就至少40個，名酒也有22箱、銅雕藝術品3件，還有現金300萬元等證物。
記者林莞茜／綜合報導
金管會銀行局表示，近期持續接獲民眾檢舉「im.B借貸媒合平台」疑涉嫌「假債權、真吸金」，涉及違反《銀行法》第29條第1項及第29條之1規定，但這涉及刑事責任調查及認定，需由司法檢調機關視個案事實進行判斷；而根據警方調查，im.B對外以網路借貸媒合進行債權投資及認購方式吸收資金，誘使被害人投資後，再由金隆公司每月依投資人認購之債權支付利息，惟111年12月起，該公司即未依限支付利息與清償本金，投資人才驚覺被詐騙，破簽名受害者求償無門，遂自組自救會向警方報案。
警方獲報後，成立專案小組，發現平台由曾國緯（本名曾耀鋒）及父親曾明祥、女友張淑芬等人成立，另夥同顏嫌、黃嫌、洪嫌、詹嫌、潘嫌等人共同經營平台運作，同時還有營運處持續招攬下線吸收資金，偽造虛偽不實之高報酬債權案件，供不特定人認購，使投資人陷於錯誤，支付款項購買不存在的債權。初步清查，截至4月底，已有39人向警方報案，吸收資金破億，嚴重影響金融秩序。
專案小組昨（3）日兵分多路，分別在宜蘭縣、台北市、新北市、桃園市拘提負責人曾嫌等8人到案，並同步搜索金隆公司、犯嫌住處共12處，查扣大批現金、名牌包、名酒、犯案用手機、宣傳文件、教戰手冊、會員名冊、虛偽債權文件等贓證物，全案詢後依違反刑法詐欺、銀行法及組織犯罪防制條例等罪嫌解送台北地檢署偵辦。