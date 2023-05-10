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于美人專訪4／「演藝圈俠女」撩落去！星友力挺到底：感動到想哭

▲于美人在演藝圈被封為「俠女」，參選立委獲得沈玉琳、許常德、苦苓等好友們力挺。（圖／記者葉政勳攝影，2023.05.02）
▲于美人在演藝圈被封為「俠女」，參選立委獲得沈玉琳、許常德、苦苓等好友們力挺。（圖／記者葉政勳攝影，2023.05.02）

記者江芷稜/專訪

知名主持人于美人在演藝圈、政治圈人脈廣，重情重義的作風被封為「俠女」。幾經思考後，決定擺脫黨派的束縛，選擇以無黨籍參選立委，雖然缺乏政黨資源奧援，卻擁有好友們包括沈玉琳、苦苓、許常德等人全力支持，還有許多觀眾的愛護與關注，這看似布滿荊棘的參選之路，其實是一條舖滿親友祝福的璀璨花路。

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▲沈玉琳（左）表態力挺于美人參選立委，願意捐贈50萬元台幣政治獻金。（圖／東森提供）
▲沈玉琳（左）表態力挺于美人參選立委，願意捐贈50萬元台幣政治獻金。（圖／東森提供）
不少資深藝人轉戰政治圈，但多數藝人擔心沾染政治色彩，會引起輿論反感，大多避諱不談，于美人選擇無黨籍參選，加上行俠仗義的女俠作風，反倒收穫眾多祝福，包括沈玉琳允諾捐助政治獻金，苦苓發聲力挺好友，資深音樂人許常德擔心她受到傷害，一度勸阻好友從政，在她宣布參選後仍問「登記前還能退選嗎？」得知她心意已決，才轉為全力相挺。

于美人透露，摯友許常德找了工作團隊走訪萬華、中正區，幫忙拍攝影片、蒐集資料，希望呈現這個新舊文化交織的城市，未來該有的想像、改變；與好友苦苓更是2年前就開始討論參選，「我告訴他你要活著，我要幹件大事」，以往涉及政治立場容易讓朋友關係變質，得知好友們義不容辭，願意幫助拉票、站台，她坦言「內心很感動，有一種想哭的衝動」

▲苦苓（左）與于美人有數十年交情，對於時事都很有想法。（圖／翻攝自于美人FB）
▲苦苓（左）與于美人有數十年交情，對於時事都很有想法。（圖／翻攝自于美人FB）
她昔日曾力挺好友余湘參與總統大選，出任親民黨發言人，這次換她參選，朋友同樣不遺餘力提供意見；當年林昶佐（Freddy）參選時，于美人還熱情陪他到南門菜市場拉票助選、關心選情，這次主角換成于美人，儘管政黨傾向不同，林昶佐同樣給予姐姐最大的祝福，讓她非常感動。她認為每個人的本質都是可愛、可敬的，只是各有政治立場，也幽默說自己跟Freddy是綜藝節目《超級紅人榜》的主持人跟評審，「我們輪流有一個要在立法院，一個回來當評審，一個宣布要參選！」期盼接棒好友的立委職位，風光走進立法院。

▲于美人從補教名師竄起，成為一名知名電視主持人。（圖／《NOWnews今日新聞》社群中心製表）
▲于美人從補教名師竄起，成為一名知名電視主持人。（圖／《NOWnews今日新聞》社群中心製表）
于美人小檔案
本名：于耘捷
年齡：58歲
學歷：東吳大學中文學系畢，政治大學宗教研究所碩士在職專班就讀中
身分：廣播及電視節目主持人、作家
目前主持節目：《超級紅人榜》、《我就問 你正常嗎?》
獎項紀錄：曾入圍《電視金鐘獎》綜合節目主持人獎、綜藝節目主持人獎
家庭概況：育有一子一女

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