于美人專訪4／「演藝圈俠女」撩落去！星友力挺到底：感動到想哭

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于美人透露，摯友許常德找了工作團隊走訪萬華、中正區，幫忙拍攝影片、蒐集資料，希望呈現這個新舊文化交織的城市，未來該有的想像、改變；與好友苦苓更是2年前就開始討論參選，「我告訴他你要活著，我要幹件大事」，以往涉及政治立場容易讓朋友關係變質，得知好友們義不容辭，願意幫助拉票、站台，她坦言「內心很感動，有一種想哭的衝動」。
她昔日曾力挺好友余湘參與總統大選，出任親民黨發言人，這次換她參選，朋友同樣不遺餘力提供意見；當年林昶佐（Freddy）參選時，于美人還熱情陪他到南門菜市場拉票助選、關心選情，這次主角換成于美人，儘管政黨傾向不同，林昶佐同樣給予姐姐最大的祝福，讓她非常感動。她認為每個人的本質都是可愛、可敬的，只是各有政治立場，也幽默說自己跟Freddy是綜藝節目《超級紅人榜》的主持人跟評審，「我們輪流有一個要在立法院，一個回來當評審，一個宣布要參選！」期盼接棒好友的立委職位，風光走進立法院。
于美人小檔案
本名：于耘捷
年齡：58歲
學歷：東吳大學中文學系畢，政治大學宗教研究所碩士在職專班就讀中
身分：廣播及電視節目主持人、作家
目前主持節目：《超級紅人榜》、《我就問 你正常嗎?》
獎項紀錄：曾入圍《電視金鐘獎》綜合節目主持人獎、綜藝節目主持人獎
家庭概況：育有一子一女