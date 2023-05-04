金瑞亨戀愛腦沒救了！2億供養小26歲男友 《紙之月》不倫戀上演
韓劇《紙之月》講述家庭主婦劉怡華在婚姻中得不到丈夫關心，日復一日過著枯燥乏味的生活，在遇上大學生尹珉栽後，陷入無法自拔的漩渦中。男女主角找來相差26歲金瑞亨、李施優主演，兩人上演禁忌不倫戀。最新劇情中，金瑞亨對李施優愛的不可自拔，更重金包養，為了幫助對方圓夢拍電影，大手筆砸錢供養不手軟，不只租下豪華套房，讓李施優在舒適環境下有靈感寫劇本，還借給對方2億韓元（約台幣500萬元）當作是拍電影基金，還不斷買名牌服飾、名車討對方歡心。
記者陳雅蘭/綜合報導
劇中，李施優飾演負債累累但充滿熱情的電影系學生尹珉栽，他在劇中盡展小鮮肉魅力，將金瑞亨迷得團團轉，兩人有多場大尺度情慾床戲，原本拘謹的人妻金瑞亨嚐到甜頭，變得更加大膽。有次金瑞亨買了名貴西裝到飯店房間讓李施優試穿，當她看到小鮮肉西裝筆挺的英姿，忍不住拉了對方領帶激情索吻、撲倒纏綿，火熱劇情讓人看了血脈賁張；李施優不斷以甜言蜜語誘惑人妻，「希望妳往我這邊靠近」、「妳是我一直在等的人」、「我人生的導演是妳」等，讓金瑞亨深陷背德愛情無法回頭。
金瑞亨大撒幣供養小男友，但她其實用的並非自己的錢，而是在銀行上班時，在一次意外挪用客戶的錢後，她從中體驗到自由的滋味，便一而再、再而三盜領鉅款，為了照顧小男友，仍不打算收手，甚至鋌而走險偽造文書，假造VIP顧客存款憑證，絞盡腦汁犯罪的過程讓觀眾心驚膽跳，也好奇金瑞亨最終的結局會走向何方。
新人李施優首次主演電視劇就挑戰大尺度禁忌戀情，他分享參與作品的心情，「聽到獲選演出的消息後，簡直不敢相信，有點頭暈，但只高興了大概一天左右，第二天開始就擔心和苦惱該如何詮釋角色。」他也表示：「幸好導演和前輩們給了我很多建議，才能順利拍攝，我的演技是看著前輩們的演技，一邊學習一邊進行拍攝。」《紙之月》可至MyVideo、中華電信MOD影視館+、HAMI VIDEO收看，每週六、日晚間9點在龍華偶像台MOD353電視播出。