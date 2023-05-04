外勞私宰犬貓煮食？新北綠議員痛批侯友宜無心市政讓動保淪末路
民進黨新北市議員張錦豪、蘇錦雄、林秉宥、戴瑋姍今（4）日召開記者會，指出日前頻頻發生外籍移工私宰動物食用情事，不見相關開罰紀錄或是加強宣導，炮轟新北市長侯友宜忙著拚選2024總統，無心市政，呼籲侯友宜要多照顧毛小孩，不要讓新北淪為動物保護的末路。新北市動保處稍後也回應已會同警方受理稽查，後續會依相關法規送辦。
記者吳嘉億／新北報導
張錦豪在記者會上先公布陳情人冒險偷錄的5個片段影片，表示陳情人發現3位外籍移工多次宰殺貓犬並且除毛後烹飪食用，手法相當熟練，便向警察及動保處報案，但警察偕同動保處來到現場敲門，3位外籍移工聞訊立即翻牆逃走，至今仍逃逸無蹤，質疑市府上下均不重視動物權利，難道因為侯友宜無心市政，導致新北的動物就要自求多福嗎？
林秉宥指出，近日動保團體發起被稱為「茶茶法案」的動保法修法聯署活動，盼增加刑責，並針對各國不同的飲食文化可能在台灣觸犯法令加強向移工宣導，才能避免看步道的角落有憾事再發生；蘇錦雄則進一步說到，經調查近年來新北動保處並沒有相關開罰紀錄，從案例看到外籍移工出事就跑，動保處人力有限也無力抓犯人，事發至今只看到市長忙著拼總統大夢，市府團隊無心市政，而民眾擔心的事誰來顧？
戴瑋姍認為，外籍移工因習俗食用犬貓無可厚非，但台灣早已立法規定不得食用貓、狗肉，市府在宣傳、調查及開罰懲處是否都過於被動？尤其很諷刺的是，侯友宜在第38屆世界獸醫師大會上，信誓旦旦打造新北成為毛小孩宜居的大城市，如今卻發生有人宰殺貓狗食用的情形，籲侯友宜專心拚市政。
新北市動保處長楊淑方表示，該案在接獲檢舉後立即會同警方積極偵辦，後續經調查局鑑定，確認是山羌，尚未發現宰殺貓狗等情形，呼籲外界勿任意揣測、渲染，無助於釐清案情，嚴重打擊基層動保人員、警方的工作士氣。