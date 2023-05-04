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誠品吳旻潔早希望松菸店接手 　透露24小時書店松菸店勝出原因

▲誠品董事長吳旻潔4日宣布24小時書店由松菸店接手。（圖／記者許家禎攝，2023.05.04）
▲誠品董事長吳旻潔4日宣布24小時書店由松菸店接手。（圖／記者許家禎攝，2023.05.04）

記者許家禎／台北報導

誠品董事長吳旻潔今（4）日宣布24小時書店由松菸店接手，強調與之前的敦南店和信義店在室內不同，是一家看得見天空晨昏雲影的24小時書店。她說，在這裡看完午夜場電影，可以聽聽黑膠、喝咖啡，逛逛書店，民眾在松菸店可以有很多可能性。她強調，只要誠品存在一天，就會讓24小時書店一直都在。同時，她也透露24小時書店松菸店較南西店勝出的原因。

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針對24小時書店由松菸店接棒，誠品董事長吳旻潔表示，松菸店面積比敦南稍大，規模將與敦南店相當，屆時品項將超過10萬種，希望打造藏書完整的書店，因此今年下半年松菸店將進行開幕以來最大規模改裝，圖書總量體將擴大3倍。

吳旻潔坦言，其實很早就希望24小時書店可以落腳在松菸店，因為沒有一個地點像松菸店一樣，外部連結環境那麼多元豐富，有自然結合生態、古蹟、廣場、展演、旅宿、觀光、休閒購物、都會文創，在這裡看得見自然與天光，跟過往信義店與敦南店在室內不同。

吳旻潔說，在這裡看得見天空晨昏雲影，松菸店將成為全球獨具一格，希望打造成為全球旅客來到台灣必訪的文化景點。她指出，在這裡看完午夜場電影，還可以聽聽黑膠、逛逛書店，黑膠音樂館同樣24小時不打烊，並提供三餐美食與消夜的咖啡館。

吳旻潔表示，其實很多人問她「誠品真的需要24小時書店嗎？」她指出，只要誠品存在一天，就會讓24小時書店一直都在，她認為書店存在的初衷是款待人、款待心情，是讓人與書相遇的空間，除了可以創造這樣的可能性之外，她也認為需要永續下去，強調銷售力是關鍵，並說希望24小時書店可以一直在松菸店，「能夠終老到松菸」。

媒體提問，之前大家都在討論24小時書店會由松菸店或是南西店接手，最後為何會由松菸店勝出？吳旻潔表示，主要還是要打造藏書豐富多元的書店，如果南西店來做可能只能做到60%，因此最後由松菸店勝出。至於未來大巨蛋商圈形成會帶來多少人潮？她則說目前松菸店假日每天有2萬人潮，未來可能會有雙倍的成長，不輸信義區店，況且來松菸店的客層較多元，因此樂觀看待整個大巨蛋商圈的形成。

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