于美人專訪5／《人選之人》曝女性參選弱勢 「我想當天選之人」
Neflix政治職人劇《人選之人—造浪者》目前熱播中，成為觀眾討論話題，劇中突顯不少女性從政的弱勢，包括面臨職場性騷擾、KTV喬事的政治惡習。不過看過此劇的于美人接受《NOWnews今日新聞》獨家專訪時表示「不會受影響」，跳脫黨派參選的她，自嘲沒有這麼多資金奧援，也不喜歡政治「喬事」的手段，想走出自己想走的路，「既然無法成為人選之人，那我當『天選之人』好了！」
記者江芷稜/專訪
于美人說，在自己還沒公開前參選前，幾乎沒有人相信她真的要參選，如今快速組建競選團隊，團隊裡已有5名成員，競選總部也選定地址，大家才真正意識到她是「玩真的」。如今性別平等，女性候選人逐漸獲得重視，連總統也是女性，于美人認為，女性參政不再是弱勢族群，最後選民還是以政見為主，「女性參政很正常，不需要強調性別。」
雖然深受婦女粉絲歡迎，但于美人提出的政見並不主打女性主題，而是希望把格局放大，以萬華、中正區全體選民為主角。她關切老齡化、少子化，關切國民住宅、都市計劃，因為出身單親家庭，看到母親扛起養家的重任，她更能體會到「如果一個家垮了，最後還不是女性扛起來；國家社會不好，對女性影響最深！」只有把國家搞好了，把老人、孩子都照顧好，就能幫女性撐起一片天地。
在2015年受邀參選立委時，于美人曾經到廟裡求籤，得到沒有官運的結論，最後選擇放棄。這次心意堅決的她，不再過問天意，只抽籤詢問哪日適合公布參選，她笑說：「參選就是我真心要做的事情，不能再拉神來背書，台灣人問神、擲筊都很執著，一定要求到神明答應，這樣做對嗎？我不能戲弄神明。」她抱持著敬畏神明的心，祈求上天及眾人祝福，讓她能盡一己之力幫助更多人。
于美人小檔案
本名：于耘捷
年齡：58歲
學歷：東吳大學中文學系畢，政治大學宗教研究所碩士在職專班就讀中
身分：廣播及電視節目主持人、作家
目前主持節目：《超級紅人榜》、《我就問 你正常嗎?》
獎項紀錄：曾入圍《電視金鐘獎》綜合節目主持人獎、綜藝節目主持人獎
家庭概況：育有一子一女