今日廣場》蔡適應／要造浪先抓住浪花　推薦《人選之人─造浪者》

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我說的是《人選之人－造浪者》，Netflix獨家播映的原創影集，最近在網路社群上掀起不小的討論。這部台灣自製的政治影集，以政治幕僚的故事為主線，描繪年輕的政治工作者在面對選舉、家庭、社會議題的各種挑戰，如何權衡各方的立場，堅持自己信仰的過程，來讓大家知道政治幕僚面對選舉的工作狀態。
這部影集的特別之處，是從幕僚的角度，切入選舉的攻防和議題操作，探討台灣在民主化後，我們如何來看待投票這件事。沒有太多灑狗血的情節，而是平實且深刻地描繪政治工作的背後場景，所以被稱為「台灣政治的職人劇」。
我過去擔任王拓委員的助理，對於幕僚工作的辛苦，再熟悉不過。每次選舉，我和幕僚夥伴們一起擬定策略、發想文宣、規劃活動，還有日常的組織事務、選民服務，我幾乎全程參與。我不敢自稱「造浪者」，但我知道，政治中的所有工作沒有大小之分，都很重要，如同劇中金句：「這些都是很小很小的事情，可是這些很小很小的事情，都跟台灣的未來一樣重要。」
後來我自己參選，歷經勝選及落敗，很能體會劇中所描繪的各種場景和氛圍。一人一票選出理想的領導者，它是理性的、也是感性的；劇中有一段對話：「選民很喜歡我，我服務做得很好，但是最後，為什麼我還是輸了？選民沒有義務一定要投票給你，你做得再好也一樣，這就是民主社會，我們就是要接受。」
以前的選舉，講的是組織戰、文宣戰、服務口碑，現在的選舉，多了「風向」、「聲量」、「輿情」等等，但政治工作的根本，還是在處理「人」的問題，更多時候，我們都在傾聽、面對、解決民眾的各種煩惱，這些事情，不會反映在「輿情」和「聲量」中。要造浪，必須先抓住浪花，這些小事才能成就大事。
從退伍後投身政治工作，至今歷經二十幾年的歲月，我仍無時不刻會回想起，當年那個年輕小伙子在基隆東奔西跑的身影，當年想要改變基隆的熱情和願望。這些至今仍未改變。這次看完「人選之人」，激盪出許多回憶和感動。因次推薦，值得大家花時間觀賞。
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