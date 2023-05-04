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民進黨搶年輕票搶不過柯文哲？黃珊珊曝關鍵：拍短影音只是形式

▲台灣民眾黨主席柯文哲出席《NOWnews今日新聞》與政大學生會合辦的四大政黨論壇活動。（圖／記者林調遜攝，2023.05.02）
▲台灣民眾黨主席柯文哲出席《NOWnews今日新聞》與政大學生會合辦的四大政黨論壇活動。（圖／記者林調遜攝，2023.05.02）

記者呂炯昌／台北報導

加入民眾黨、表態力挺黨主席柯文哲的台北市前副市長黃珊珊，日前受訪被問到民進黨近期鎖定搶攻年輕選票，是否能搶贏柯文哲，當時她回應一直都很關心就不用搶。黃珊珊今（4）日於臉書發文表示，拍短影音、加強宣傳、找網紅，對年輕人來說只是形式，重點是誰來執行改革內容，誰才能真正回應年輕人的需求。

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黃珊珊表示，前幾天有媒體在聯訪時問她，執政黨最近想搶年輕選票，「你覺得他們搶得過柯P嗎？」這個問題讓她覺得很弔詭，第一是就她的認知，執政黨過去的優勢就是有一批穩固的年輕世代支持者，但曾幾何時，這樣的優勢竟然落在了一位「阿北」身上，顯示這幾年下來，年輕人對現況不滿，對藍綠兩黨近乎絕望。

黃珊珊指出，選票不是用搶的，而是用爭取的，要如何爭取？就必須拿出你的誠意，對青年族群而言，就是解決他們生活的困境。但就她觀察，這幾年下來，執政黨始終沒有認真解決年輕人的困境。前幾天，柯文哲在演講中提出了對低薪現象的看法，大家的焦點圍繞在最辛辣的幾句話身上，卻忽略他點出了低薪的三大關鍵因素：高房租與高房價對人事成本的壓縮，產業轉型失敗，以及人才供需失衡。

黃珊珊表示，這三點，其實不乏解決方案，高房租高房價可以透過稅制改革、廣建社宅來抑制，但中央至今不肯修法加重囤房稅稅率，社宅數字也被踢爆是灌水；產業轉型喊了很多年，但政府至今只透過水電優惠來廣泛獎勵企業投資，沒有明確培植高附加價值的產業；人才供需失衡，不只要讓教育跟產業緊密連結，更應該重振技職教育，加強培養專業人力。

黃珊珊認為，從這裡就看得出來，政治的核心在於執行力，解決問題的方案都有了，但解決問題的人始終沒有出來負責，就這樣一拖再拖，拖到整個世代都籠罩在低薪的陰影之下。然後選舉一到，又說要「搶」年輕人選票，她相信拍短影音、加強宣傳、找網紅，對年輕人來說只是形式，重點是誰來執行這些改革的內容，誰才能真正回應年輕人的需求。「我相信，柯文哲可以。」

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