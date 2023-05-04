高市稅徵處抽獎活動送「小米」　黃捷：有資安疑慮

五月報稅季來臨，高雄市議員黃捷今（4）日在財經部門質詢指出，高市稅捐稽徵處活動贈品，竟送小米掃拖機器人、小米手環，她表示中國「小米」商品，多個國家都早已點出有資安疑慮，市府應避免採購相關商品，對此稅捐稽徵處處長蔡麗惠回應會立即替換，也不會繼續採購相關的中國製產品。
記者鄭婷襄／高雄報導
黃捷說，近期報稅季收到很多民眾反映，稅捐稽徵處的活動贈品，竟送小米的掃拖機器人和小米手環，令人不安，黃捷表示，立陶宛網路安全中心，早已提醒小米商品有資安風險，而且，俄羅斯入侵烏克蘭時，小米仍在俄羅斯展開業務，烏克蘭國家預防腐敗局（NCAP）也發表過聲明，已把小米列入「國際戰爭資助商」名單。
黃捷指出，NCC證實小米手機內建軟體，有文字審查功能，會將「臺灣獨立」、「蔡英文」、「六四事件」等兩千多筆關鍵字阻絕連網，並可能將瀏覽行為回傳中國所屬伺服器，香港消委會今年調查「小米Mi」部分商品APP使用過時的UIWebView，甚至仍沿用JavaScript，造成駭客能存取檔案位置，竊取相關資料。
黃捷強調，雖然目前未明定禁買中國品牌，但採購贈品可以有更好的選擇。她建議市府未來有相關採購或送禮的需求，應避免購買有資安風險的商品。稅捐稽徵處處長蔡麗惠答詢回應，目前小米贈品並未送出，將立即替換，爾後也不會採購相關的中國製產品。