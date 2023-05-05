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英雄聯盟MSI／PSG不敵歐洲強權G2！直落二敗陣　晉級路剩一條

▲台灣時間4日晚間東南亞賽區（PCS）代表PSG對決歐洲聯賽（LEC）老牌勁旅G2。（圖／PSG Talon臉書）
▲台灣時間4日晚間東南亞賽區（PCS）代表PSG對決歐洲聯賽（LEC）老牌勁旅G2。（圖／PSG Talon臉書）

記者潘毅/綜合報導

英雄聯盟 2023 季中邀請賽（MSI）進入第三天賽程，台灣時間4日晚間東南亞賽區（PCS）代表PSG對決歐洲聯賽（LEC）老牌勁旅G2，今晚的賽事特別關鍵，誰拿下這場就能率先取得2勝0敗晉級小組賽，輸的一方則落到敗部，還要多打贏2場BO3才能爭奪最後一張晉級門票，因此這場勝負極度關鍵。

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本屆MSI分為兩個階段的雙敗淘汰賽，分別為「入圍賽」以及「分組賽」階段，首先登場的入圍賽中，各組4支隊伍將進行BO3雙敗淘汰賽，分組只要取得2勝0敗的隊伍直接晉級小組賽，除了勝部兩支晉級戰隊外，敗部也將產生兩支2勝1敗的戰隊，兩支戰隊將進行最後的BO5比賽，勝者晉級小組賽，因此8支入圍賽隊伍共有3隻能進入分組賽。

今晚PSG對決G2的BO3，第一場由G2率先出招，選出卡利斯打野，引發現場與各國主播一陣驚嘆。G2前期靠著中路Caps不斷跑線在上下路都獲得擊殺，讓PSG陷入三線全劣的困境，但23分鐘後風向驟變，PSG一度打出0換4團戰，後續又在巴龍坑內抓到G2打野失誤，拿下3顆人頭並拿下巴龍。雙方之後有來有往，到了34分鐘時PSG開小龍被開了完美團戰，雖中斷對方龍魂點，但被打出團滅，G2則順勢拿下巴龍。之後雙方戰況陷入膠著，但39分鐘的小龍G2打出漂亮拉扯，團滅PSG，拿下第一戰勝利。

▲G2直落二擊敗PSG，（圖／翻攝PCS頻道）
▲G2直落二擊敗PSG，中路Caps真的很強，兩場表現都十分亮眼。（圖／翻攝PCS頻道）
第二戰雙方換邊再戰，但G2上路Brokenblade拿出招牌「北歐戰神」歐拉夫，1等就入侵PSG野區1砍2，收下PSG上路卡桑帝人頭，還間接影響到PSG菲艾刷野的時程，之後G2打野Yike緊接著入侵擊殺Junjia，G2沒有放過機會，4分鐘又4人在下路集結，擊殺PSG下路雙人組與中路，人頭5:1領先。雖然開局逆風，但PSG沒有放棄，7分鐘小龍河到前抓到G2打野人頭，8分半PSG下路雙人組還成功雙殺對方，雙方經濟追平。

不過後續G2不斷打閃電戰，攻勢一波又一波，團戰都贏下來，到了18分鐘，人頭比已經來到15:7，PSG只能苦於防守。G2在20分鐘開巴龍引誘PSG，歐拉夫開啟鬼步直接黏死PSG的AD Wako，後續PSG以無力再反擊，最後在26分鐘40秒推掉主堡，最終PSG以0:2敗給G2，晉級之路只剩下一條，就是要贏下後續敗部賽事的兩場BO3。


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