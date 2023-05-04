回憶殺！澎湖驚見CS「義大利巷戰」　2萬人朝聖：右轉市場打雞

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貼文一出引發網友熱烈討論，3小時火速破3萬個讚。玩家們紛紛留言說：「B43 B13 B6 B7 O2 O3 O4 懂的打懂」、「笑死！那隻雞我每次都會殺」、「幾乎沒有一場雞能活到最後」、「我怎麼又聽到gogogo的聲音」、「經過這條路時，會很想要一邊跑步一邊雙腳跳起來」、「拿著沙漠之鷹嗎」、「我只想去市場射那隻雞」、「記得右轉市場打雞」、「整個回憶上來了，一開頭先跑去殺雞」。
認出台版「義大利巷戰」就在自己家附近的澎湖鄉親則留言說，「這在我家附近」、「七美南滬港要上來的那段大斜坡」、「歡迎大家來七美玩水槍槍戰XDD」，不少人建議「可以變景點」。有玩家感慨說「懷念的場景，還有一定要射雞」，釣出目前仍在線的資深玩家回說「不用懷念，還有得玩，我還在線上」、「要CS對戰嘛」。
此外，雖然遊戲官方沒有透露CS中「義大利巷戰」的真實地點，不過國外有許多網友發現，位於法國聖埃米利翁一區神似該場景。
《絕對武力Counter-Strike，簡稱CS》是一款以團隊合作為主的第一人稱射擊遊戲，於1999年作為Valve所開發的遊戲《戰慄時空》遊戲模組推出。由於深受玩家的喜愛，2000年由Valve購得版權發行為獨立遊戲，並且聘用原開發者黎明與Jess Cliffe繼續參與遊戲的後續開發，續作有《絕對武力：一觸即發》《絕對武力：次世代》和《絕對武力：全球攻勢》。