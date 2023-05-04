英王加冕大典將至！百年歷史寶座修復完成 貴賓椅禮成將全數拍賣
▲英國王室為慶祝查爾斯三世（右）5月加冕，特別修復與準備重要人士的座椅。（圖／美聯社／達志影像）
國際中心楊智傑／綜合報導
2023-05-04 15:29:09
英國國王查爾斯三世（Charles III）正式的加冕典禮預定今年5月6日舉行，典禮各項細節正如火如荼籌備中。白金漢宮表示，屆時他將坐上有著700多年歷史的聖愛德華寶座（Saint Edward's Chair，又稱加冕椅），至於王室其他家族成員也會在典禮不同時段坐上不同的莊園椅和王座，其中貴賓們的座椅更會在典禮過後全數拍賣，捐給慈善機構。
英王查爾斯三世加冕典禮於6日舉行，白金漢宮日前也公布了典禮座椅相關資訊。首先是接受加冕儀式，查爾斯三世將會坐上有著七百年歷史、愛德華二世（Edward II）1308年加冕時首次使用的聖愛德華寶座，從1308年開始，幾乎所有英格蘭和大不列顛君主都是坐在這張椅子上進行加冕儀式。 典禮其他時段，國王與王后卡米拉（Camilla，Queen Consort）亦會坐上幾張不同的莊園椅（Chairs of Estate）和王座（Throne Chairs）；其中「莊園椅」是已故的英國女王伊麗莎白二世加冕典禮所製成的，女王本人也坐過同一張椅子，「王座」則是英王查爾斯三世的祖父母喬治六世（King George VI）、伊麗莎白女王（Queen Elizabeth）1937年加冕時用過的王座。 ▲時隔半個多世紀後，擁有700多年歷史的加冕椅將再度於英王的加冕儀式亮相，底下的「斯昆石」現已送回蘇格蘭保存。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
這些座椅由王室保存，在這次典禮上將徽號從前任國王王后改為查爾斯與卡米拉的徽號，且重新裹上絨布等。白金漢宮稱，這場典禮也特別為到場貴賓製作百張座椅，這些稀有且具紀念價值的貴賓椅在典禮後也會全數拍賣，所得將捐予慈善機構。
此外，為了慶祝英國國王加冕，這張「加冕椅」也出現複製版，特別擺設在倫敦地標倫敦眼，一旁還放置王冠與權杖道具，民眾可以在5月8日前到場體驗。