桃竹苗徵才活動五月開跑　近萬職缺最高薪資上看100K

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桃竹苗分署指出，9場次徵才活動邀請台灣積體電路製造股份有限公司、宜特科技股份有限公司、昇陽國際半導體股份有限公司、優你康光學股份有限公司、台灣美日先進光罩股份有限公司、聯合骨科器材股份有限公司等269家知名企業，招募軟韌體研發工程師、專案管理師、軟體網頁工程師等，還有內外場人員、業務人員及行政人員，以及海外事業及行銷業務主管職，其中宇辰系統科技更開出上看100K薪資，招募圖控/PLC管理職人才，歡迎求職朋友把握機會。
5月11日有三場徵才活動，中壢場為青年專場；另新竹場因考量母親節即將來臨，當日新竹就業中心與新竹榮民服務處徵才現場將贈送香皂花康乃馨花束給前來求職民眾，讓大家前來參加徵才活動外還可以感染母親節的節慶氣氛；苗栗場也將提供超過300個職缺，歡迎求職者把握機會。5月12日桃園場活動主題為旅宿業及青銀共創；5月16日竹北場現場活動還特別設置了免費現場棚拍證件照服務；17日苗栗場結合面試技巧課程，現場提供民眾預擬面試技巧，讓求職更加無往不利。
桃竹苗分署長林淑媛表示，因應畢業季到來，各家廠商紛紛釋出職缺求才，勞動部特別辦理多場徵才活動，協助求職求才雙方媒合，歡迎青年朋友把握機會參加現場徵才活動，透過面對面晤談找到理想工作，亦可洽在地就業中心了解最新職缺以及徵才活動訊息，或上台灣就業通網站(https://www.taiwanjobs.gov.tw)及撥打免付費客服專線0800-777-888詢問！