今飆38度熱爆！「5縣市」高溫示警　梅雨季首波雨彈逼近

離開2小時「變頻冷氣」別關機？達人曝關鍵：做錯更耗電

▲天氣漸熱，家電達人建議如果使用變頻冷氣，短暫外出時不需要關機，只需要調高一點溫度。（示意圖／取自photoAC）
▲天氣漸熱，家電達人建議如果使用變頻冷氣，短暫外出時不需要關機，只需要調高一點溫度。（示意圖／取自photoAC）

記者周淑萍/綜合報導

5月報稅季，報完稅荷包也瘦了一圈，又遇到天氣轉熱，冷氣開不開超糾結！家電達人486先生提到，吹冷氣搭配循環扇可以達到更好的冷房效率，同時如果再加上3個關鍵動作，更能有效減少開支。此外，家電達人提醒，如果家中使用的是變頻冷氣，若只是短暫離開1至2個小時，變頻冷氣不需要關機，只要將溫度稍微調高即可，因為若關機會讓室溫回升，重新開機須以更高的功率啟動反而耗電。

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📍留住冷空氣隨手關門
家電達人提醒，冷氣達到設定的溫度後，壓縮機就不會強力運轉，因此留住冷空氣避免室內升溫是省電秘訣。開啟冷氣時要關閉門窗，進出記得「隨手關門」避免熱空氣流入導致室內溫度上升，壓縮機持續運轉降溫就會耗電。

📍冷氣設定26度～28度
此外，冷氣每調高一度約可省下6%電力，將冷氣設定在26度至28度之間，搭配電扇或循環扇能加速室內變涼的速度還能使冷度平均。循環扇建議放在冷氣出風口附近當導風扇效果最佳，若想讓室內快速換氣通風，可將風扇面向窗外吹，讓室外空氣吸入、將室內熱空氣排出，產生有效空氣循環，若家中有上下樓空間，則可將循環扇放置在樓梯最低層並面朝樓上吹，改善空氣流通。

▲循環扇放在受風處當導風扇效果最佳，搭配冷氣可加速冷房。(圖／486團購提供)
▲循環扇放在受風處當導風扇效果最佳，搭配冷氣可加速冷房。(圖／486團購提供)
📍變頻冷氣不要開開關關
若要汰換家中老舊冷氣，選擇變頻會較定頻省電。冷氣剛開機時壓縮機全速運轉最為耗電，變頻冷氣達到設定溫度後，壓縮機不會完全停止而是改以低轉速運轉，室內溫度穩定更節能。

反之定頻冷氣會隨著室溫高低不斷重複啟動，造成瞬間電流增大，長時間運轉耗電較高，使用變頻冷氣建議不要在短時間內開開關關，若只是短暫離開1至2個小時，只要將溫度稍微調高即可。若關機造成室溫回升，重新開機須以更高的功率啟動反而耗電。

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