中市府經濟政策　議員批只剩購物節嗎

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳淑華指出，大肚山、八卦山廊道，台中市周邊可以找到完整的電動車相關產業鍊，零組件多能提供製造服務，總統蔡英文日前率友邦總統參觀台中市電動車廠，顯見中部電動車產業的競爭力。
陳淑華表示，盧秀燕上任以來的經濟政策「前店、後廠、自由港」只是口號、空話。會展中心該在去年完成，現在延宕至2024年完工，2025年才能啟用，周邊經貿相關配套零進度；中清乙種工業區，鄰近環中路、中科，方便上下高速公路、台74線，近年卻連周邊公共設施都沒有開發；台中港特定區、中科特定區靜悄悄沒有進度，到底這幾年台中市政府在做什麼？更不要說先進製程台積電都市計劃還在市府卡關。
陳淑華指出，台中購物節已辦理四年，議會已決議必須採本預算編列，不得以追加預算辦理。更何況預算審查是政府要支出什麼都要提出計畫，議會再進行審查。即使是國防外交預算，政府機密預算也要提出計畫，2023年購物節連計畫都沒有，送個3.5億數字，不符合預算編列、審查原則，只是規避議會監督，議會拒絕空白背書。
陳淑華怒斥，市府提出300萬元市場物調券，還必須用在70個點，每個點只能分配到4萬多元，完全沒有起到什麼作用。相較於抽獎金額高達3.5億元，市府提出物調券只是應付應付，有做就好，完全就無心振興市場夜市商圈。陳淑華主張，市場、夜市、商圈「物調券」要有1億元、至少也要有5000萬元，才能對頹敝的市場、夜市、商圈起到振興的功效。
副市長黃國榮表示，物調券為市府振興經濟活動之一，相關活動已召開跨局處協調會，經發局正積極籌劃活動細節。
經發局表示，因應中央普發現金6,000元，經發局規劃發放「物調券」振興台中市經濟。此案目前為規劃階段，待詳細計畫定案後，將再公布活動內容，預計於台中購物節開跑前執行。