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二壘妹朝聖李多慧！跳「這首應援」遭轟很噁心　荒謬原因讓她傻眼

▲二壘妹（左）興奮與女神李多慧（右）同框跳應援，卻遭到球迷批評是在消費受傷的球員，讓她相當無奈。（圖／翻攝二壘妹IG）
▲二壘妹（左）興奮與女神李多慧（右）同框跳應援，卻遭到球迷批評是在消費受傷的球員，讓她相當無奈。（圖／翻攝二壘妹IG）

記者詹鎰睿/綜合報導

網紅「二壘妹」江宛庭，因憑藉活潑又熱情的個性，以及努力成為樂天女孩的夢想而爆紅。昨（3）日二壘妹現身桃園國際棒球場，不僅見到偶像李多慧，更在現場大跳應援舞，沒想到此舉卻引來球迷不滿，質疑是在消費受傷的球員，讓渾然不知的她感到相當傻眼。

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二壘妹昨日在IG上分享去桃園球場看比賽的多則動態，只見她充滿笑容與李多慧同框應援，也趁著啦啦隊休息時，獨自1人在熱區跳舞，心情相當興奮，非常享受當下，沒想到其中一段二壘妹跳著球員林立的應援影片，卻遭到底下網友砲轟，「林立根本不在一軍，拍這影片出發點是什麼？」

更有人痛罵二壘妹，是在嘲諷、消費已經受傷的球員，「真的很扯，我怎麼覺得你在嘲諷林立？林立都受傷了，你是認真想加入樂天女孩？還是想蹭？」並批評她一直在當小丑。

▲二壘妹遭球迷攻擊是在消費球員很噁心，讓她感到非常無奈。（圖／翻攝二壘妹IG）
▲二壘妹遭球迷攻擊是在消費球員很噁心，讓她感到非常無奈。（圖／翻攝二壘妹IG）
對此，二壘妹也做出回應，強調她完全不知道球員受傷的事情，「我不知道林立受傷在養傷～嘲諷什麼的想太多了啦！」後續也在IG限動上貼出被攻擊的私訊對話，「說我在消費人家真的覺得很荒謬欸。」字句都透露出無奈神情。

據悉，現年20歲的「二壘妹」因去年在PTT上再度被提起而爆紅，也參與《綜藝大熱門》的節目錄製，而在綜藝大哥吳宗憲的牽線下，幸運獲得樂天女孩徵選機會，卻在過程中觸犯大忌，拍攝影片評論其他參賽女孩，引發爭議，遭到官方取消複賽資格。如今，二壘妹也用自己的熱情與正能量，渲染不少酸民與網友，逐漸獲得大家的支持，她也強調未來仍會繼續努力完成啦啦隊的夢想。

▲二壘妹遭球迷攻擊是在消費球員很噁心，讓她感到非常無奈。（圖／翻攝二壘妹IG）
▲二壘妹強調，她完全不知道球員受傷的事情。（圖／翻攝二壘妹IG）

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