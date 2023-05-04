台語歌后張秀卿「穿黑色馬甲」傲人身材全看光！白冰冰凍未條偷戳
台語天后張秀卿日前上白冰冰、陽帆主持的節目《我愛冰冰Show》，她身穿黑色馬甲，露出豐滿上圍，飆唱〈我是女王〉一曲，傲人身材讓白冰冰看到目不轉睛：「我第一次看到妳這麼露！」白冰冰甚至忍不住偷偷戳了一下，張秀卿則大方回應：「這都是真的！」反倒陽帆站在一旁害羞到不忍直視，讓張秀卿直直往陽帆走去，挺著傲人身材對陽帆說：「今天看不用錢。」
記者郭佩蓉/綜合報導
《我愛冰冰Show》上週六（4/29）祭出精心企劃的「歡樂好聲音歌舞Show」勇奪收視雙冠王，四歲以上平均收視高達2.2，海吸120萬人觀看，坐穩當日所有頻道節目收視排行第一名。分眾25-49歲平均收視也有1.30，同樣也奪下第一。
《我愛冰冰Show》也推出「KTV必唱好歌」主題，邀來李子森、杜忻恬、陳思瑋、明亮、蔡亞露、談詩玲、張秀卿、陳怡婷、柳宏霖、黑面、王中平、蔡茗淇、吳俊宏、廖婉君、田心蕾等，節目中陳怡婷、杜忻恬、蔡亞露身著旗袍，合唱〈叉燒包〉一曲，雖然是錄前2小時才排舞，但三人仍舊完美呈現，讓在場眾人為之驚豔，就連主持人白冰冰和陽帆都對三人刮目相看。精彩內容就在本週六（5/6）晚間8點中視《我愛冰冰Show》。