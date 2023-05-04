一顆高爾夫搞垮護國神山？　議員憂2奈米廠破局

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台中市議會今(4)日進行財政經發業務質詢，議員陳文政表示，美國晶片法案通過，世界列強因中美對抗、疫情期間缺料等因素，開始重視晶片生產能力。台積電掌握世界最先進的晶片製造技術，也成為列強眼中的肥肉。現在全世界都在搶台積電的技術、搶台灣的人才，未來其他國家都可能具備晶片生產的能力，讓台積電在本國投資的速度放緩，削弱台灣的經濟地位。所以如何根留台灣、甚至是根留台中，是從中央到地方都要共同努力的事。
最先進的中科2奈米廠，用地為興農高爾夫球場。現環評已經通過，卻傳出因為球證補償問題，導致交地作業一延再延。陳文政強調，這是國家未來存亡的問題，不能讓一顆高爾夫球，讓護國神山垮下，要把最先進的製程留在台灣、留在台中。
陳文政也感嘆，如果說台灣在全球經濟的關鍵角色，是維護台海和平的關鍵，那政府更應該要保護技術、人才不外流，而不是敲鑼打鼓，把台積電當成大內宣的籌碼，拼命的往外送。最後，他呼籲市府重視，應該要主動介入協調，加速高科技企業資本投資的進程。
經發局長張峯源表示，台積電落腳台中，目前也在都市計畫審議中；另市府也非常關心水、電問題，要求設新廠不可排擠台中民生用水及用電，設廠過程和諧共處。
都發局說，中科二期擴建的都市計畫變更案於今年3月13日提報台中市都市計畫委員會第138次會議審議，都委會基於把關市民權益及整體生態環境平衡發展立場，請中科管理局就用水、用電、周邊交通及事業廢棄物等議題，提出具體承諾與因應計畫，並強調中科管理局應妥善研議處理興農球場員工就業權益、會員球證消費權益等問題。中科管理局於4月21日依都委會審議意見檢送回應內容至都發局，後續將加以檢視，再提會審議。