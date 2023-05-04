《模仿犯》金鐘提名「雙男女主」爆冷門！導演張榮吉揭第二季進度
Netflix懸疑影集《模仿犯》導演張榮吉今（4）日出席媒體茶敘，這部影集被譽為金鐘大戰場，張榮吉透露吳慷仁、姚淳耀報名最佳男主角；柯佳嬿、江宜蓉報名最佳女主角，而男配角報名人數多達7人，張榮吉坦言：「這是很傷腦筋的過程。」至於拍攝第二季的可能性，導演表示：「這部分還沒跟製作公司瀚草討論到。」
記者羅凌筠/台北報導
女主角柯佳嬿戲分被剪最多，像是被姚淳耀殘殺的情節其實有拍，「允慧（柯佳嬿角色名）一開家門，就被和平（姚淳耀角色名）像野獸般撲倒。」但是因為跟林心如遇害經過太雷同，忍痛把它剪掉，另外柯佳嬿和吳慷仁在糜先生的主題曲MV《一種說法》延續粉紅泡泡，也是把男女主角相戀的前傳故事，彌補在MV劇情裡面。
張榮吉去年與製作人柴智屏合作，擔任製作公司米神國際的電影總監，張榮吉表示身分從導演轉換到監製，從角色開發到劇本修訂，將用更全面的角色看待作品，他本身負責旗下2個項目台版《我們的藍調時光》、《不老騎士》的導演一職，透露有許多演員表達演出《我們的藍調時光》的意願。
近日《模仿犯》劇組和監製陳國富一起餐敘，討論《模仿犯》躍上Netflix非英語系影集全球第二名、以及Netflix各地市場願意出資配音7國語言的原因，張榮吉看好台劇在Netflix發光，「正向循環會帶動市場活絡。」他本身也有追正在熱播的《人選之人╴造浪者》，覺得王淨演得很不錯。