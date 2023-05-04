《殭屍校園》自私女、《魷魚遊戲》240李瑜美來台灣！9日參加派對
韓星李瑜美2021年、2022年因出演《魷魚遊戲》編號240的智英、《殭屍校園》自私女學生的娜延走紅，她今（4日）確定5天後來台，9日參加精品Miu Miu新品發表活動，屆時邵雨薇、姚愛寗、袁子芸、項婕如、王敏淳、蔡凡熙、Karencici等人也會共襄盛舉。
記者陳雅蘭/綜合報導
現年28歲的李瑜美，在國一時萌生演員夢，獲得家人支持後，她於16歲出道展開演員路，但因為高中課業、事業兩頭燒，經常穿著制服奔波工作，她擔憂曠課問題最後申請退學，後來通過學力測驗取得高中學歷，畢業於大真大學戲劇與電影系學士。李瑜美難過沒有過多學生時期的回憶，為了不讓自己後悔，所以專心投入演藝工作，將演員的身分做到最好。
李瑜美拍過無數電視劇與電影，但幾乎都是配角，《魷魚遊戲》爆紅前的人生代表作為2017年《朴花英》 、2021年《大人們都不知道》 。她在《朴花英》中飾演離家出走的少女，還跟朋友的男友發生關係，於廁所上演四腳獸戲碼；在《大人們都不知道》也跟老師發生關係，甚至在課堂上大膽舉手，告知「老師，我懷孕了」，舉動嚇壞同學與老師。
李瑜美在《魷魚遊戲》中飾演被父親性侵、最後弒父坐牢的智英，她出獄後毫無目標，收到名片後加入「魷魚遊戲」，成為編號240的玩家，當她聽到67號姜曉的故事，李瑜美成全他人的暖舉逼哭觀眾；2022年李瑜美在《殭屍校園》飾演陷害同學的娜延，最終從良，演技獲肯定、聲名大噪；今年更拿下知名劇《大力女子都奉順》的續作《大力女子姜南順》女主角姜南順角色，前作的朴寶英、朴炯植也確定客串公開婚後生活，使得《姜南順》未播就已造成轟動。