俄羅斯報復烏克蘭！大規模無人機空襲　機尾塗鴉「致克里姆林宮」

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然而基輔與奧達薩徹夜空襲警報不休，美國駐烏克蘭大使館也發出警告，指出基輔與週邊地區遭導彈襲擊的威脅加劇，提醒當地的美國人提高警覺。
對於克里姆林宮遭無人機襲擊事件，如今已經成為俄烏雙方各說各話，烏克蘭否認參與此事，並反控這是俄羅斯自導自演的「假旗行動」，只是為了讓戰事升級的藉口。俄羅斯駐美大使安東諾夫（Anatoly Antonov）則反擊，認為烏方自導自演的指控讓「人神共憤」，強調俄羅斯不可能去損害堪稱國家象徵的克里姆林宮，更反問「若白宮遭到襲擊，美國人會怎麼想？」
據《CNN》報導，美國還在評估這起克里姆林宮遭無人機襲擊事件，目前並沒有任何該由誰來負責的結論。不過《CNN》透露，俄羅斯前議員波諾馬列夫（Ilya Ponomarev）表示，這次的襲擊是由俄羅斯游擊隊所策劃，目的是為了向蒲亭挑釁。
而根據《SkyNews》的記者科恩（Tamara Cohen）透露，她訪問了英國高階國防情報人士，對方認為克里姆林宮遭無人機襲擊事件，目前還無法判斷真相，一切都有可能。但從邏輯上來說，克里姆林宮遇襲讓俄羅斯大眾感到氣憤進而團結，也為俄羅斯之後的戰事升級提供理由，並減少了外界對烏克蘭的同情，種種影響均對俄羅斯有利。且若真想要暗殺蒲亭，大家都知道那個時間蒲亭人不在克里姆林宮。