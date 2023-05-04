手麻、腳麻是循環不好？小心！可能是「頸椎間盤」問題　低頭族更需注意

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頸椎椎間盤突出壓迫 出現手麻、腳麻等症狀頸椎椎間盤突出（Cervical Spinal Disc Herniation）會導致頸部神經受到壓迫，產生疼痛、肌肉功能障礙等問題。王祺醫師指出，頸椎椎間盤突出最常見的症狀為頸部疼痛，並會蔓延至肩膀、手臂、手指產生麻木、刺痛感。
許多病人常會抱怨手麻、刺痛。此外，黃金山醫師表示，頸椎椎間盤突出也有可能導致頭痛等問題，嚴重甚至會造成脊髓壓迫、損傷，導致病人產生腳麻、走路不穩的情形。
年齡、遺傳會增加疾病風險 低頭族也須注意有些人會因為先天生性椎管狹窄而產生頸椎椎間盤突出的問題，但其實椎間盤也會因為年齡增長，水份減少、彈性漸漸降低，而更容易產生頸椎椎間盤突出的問題。此外，黃金山醫師提到，像是外傷、關節炎、骨質疏鬆等，也都有可能會增加椎間盤突出壓迫脊隨的風險。
不過，王祺醫師也特別提醒，雖然頸椎椎間盤突出的原因與年齡增長、遺傳等因素有關，但是現在手機、3C產品等越來越普遍，許多人成為「低頭族」，或是因為工作的關係需要長時間盯著螢幕、久坐，再加上姿勢不良、肌肉力量不足等情況，這也讓越來越多人有頸椎椎間盤突出的問題。
改變生活習慣 找出適合的治療方式目前，頸椎椎間盤突出的治療方法，包含物理治療、藥物、手術等，也可透過按摩、針灸等治療。黃金山醫師表示，治療方式其實有很多種，不過如果症狀較輕，通常會建議先改變生活方式，並使用藥物來緩解病情。
像是調整不良坐姿、避免長時間低頭滑手機或坐在電腦前，並練習拉伸頸部、鍛煉肌肉，以及使用抗發炎藥物、止痛藥等緩解症狀。但若是症狀嚴重，出現走路不穩、脊髓病變等，或是嚴重肩頸疼痛無力等影響生活品質時，可能就需要手術治療。
手術的方式有椎間盤切除術和人工椎間盤置換術等。王祺醫師提到，針對嚴重的椎管狹窄病人還需合併椎板整形術，來擴大神經管空間。
不過，王祺醫師、黃金山醫師強調，每個人的狀況不同，建議民眾如果有相關症狀還是前往醫療院所就醫，經過醫師檢查、診斷，找出病因後再針對各別情況，討論出最適合自己的治療方式。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57656
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