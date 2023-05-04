放不下恨！唐玲談內心「死穴」哭了 母親節靠吐怨言排解情緒
唐玲（舊藝名：唐林）2019年發現罹患胃癌，雖然經化療後一度抗癌成功，不過又發現癌細胞轉移至4期，只好再摘子宮和卵巢保命，她今（4）日出席活動分享抗癌歷程，談及原生家庭卻忍不住哽咽、落淚，坦言每逢遇到母親節，或是其他節日，心中難免有些怨言，還在學習如何放下、釋懷，而現在的心靈寄託，是與自己同父異母的妹妹。
記者侯家瑜/台北報導
唐玲稱原生家庭是自己的「死穴」，除了被媽媽拋棄之外，爸爸還會家暴，由於過去隻字不提，壓抑在內心無法抒發，就會不斷抽菸，進而罹患癌症，所以她近年決定敞開心胸，分享充滿創傷的童年。唐玲也透露自己本身，不是很喜歡過節，「（母親節）是很適合發文吐怨言的時候，心想『為什麼有個這麼狠的女人』，發完心情也會比較好，但這也是需向自己和解的一項功課。」被問到是否已經放下，她先是說了一聲「會」，後來又改口說還在努力中。
感情方面，唐玲在罹癌後就開始空窗，身邊不乏有追求者，她表示過去對於另一半過於苛求，總是拿「條件」來預設未來，而現在的她摔過幾次跤後，認為能自然、舒服相處才最為重要，不用急著想下一步，對於組家庭抱持順其自然，現在的心靈寄託，就是與自己同父異母的妹妹，還有何妤玟、林佳儀和甄莉等圈內好友，這些人都是她的精神支柱。
※【NOWnews 今日新聞
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