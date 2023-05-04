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昆凌嫁周杰倫仍有遺憾 ！當三寶媽險崩潰　一生氣就衝廁所

▲昆凌透露當媽後學會控制情緒，生氣時就會衝到廁所，避免將怒氣發洩到子女身上。（圖／《ELLE》雜誌提供）
▲昆凌透露當媽後學會控制情緒，生氣時就會衝到廁所，避免將怒氣發洩到子女身上。（圖／《ELLE》雜誌提供）

記者江芷稜/綜合報導

29歲女星昆凌嫁給音樂天王周杰倫後，短短幾年就成了三寶媽，青春年華都在育兒期間度過，獅子座的她透露難免會經歷崩潰時刻，為了控制情緒，想生氣就會衝到廁所，不過因為當媽之後，讓她發現生命中仍有遺憾，當初沒堅持學芭蕾，父親也沒強迫她，如今感覺很可惜，希望子女們未來堅持一項興趣，至少要有基礎、學好底子。

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▲昆凌結婚後短短7年就生了三胎。（圖／《ELLE》雜誌提供）
▲昆凌結婚後短短7年就生了三胎。（圖／《ELLE》雜誌提供）
昆凌去年生下第三胎，她自嘲作為母親，又是一頭獅子座控制狂，在教育教養上是絕對理性，開玩笑說三寶是自己的實驗品，「我覺得孩子個性都不太一樣，需要因材施教，還要多一點同理心，站在他們的角度去想。我儘量不在他們面前爆炸，表現得很平淡，因為我怕他們吸收到這種情緒，長大後也會反映出來，所以想生氣的時候我就一個人去廁所。」

▲昆凌和愛犬Mojito一同入鏡拍攝雜誌。（圖／《ELLE》雜誌提供）
▲昆凌和愛犬Mojito一同入鏡拍攝雜誌。（圖／《ELLE》雜誌提供）
「我以前像一顆氣球，會隨風飄，總想說沒關係隨著命運走吧，是有了小孩這顆球才落下。」昆凌形容成自己成為母親後，不再把自己放第一順位，以孩子的感受為優先，「以前我最討厭有時間表，感覺好像被侷限住了，好有壓力。可是小孩出生之後，我開始變得比較有計劃性，知道自己要怎麼分配時間，覺得事情需要按部就班。」

▲昆凌感覺自己以前像顆氣球，生了孩子後終於落下。（圖／《ELLE》雜誌提供）
▲昆凌感覺自己以前像顆氣球，生了孩子後終於落下。（圖／《ELLE》雜誌提供）
她不是個會回頭看的人，但小時候唯一的遺憾，是沒能堅持學習芭蕾，父親也沒有推動她，而是答應讓女兒自己做主，「其實我現在很後悔。所以不管是學音樂或是一項運動，我覺得要告訴他們得學到一定的基礎之後再去做決定，這樣才知道喜歡還是不喜歡，想要選擇繼續增強技能可以，但如果不想，至少你還有個底子在。」

▲昆凌和孩子像好朋友，會培養彼此讚美的習慣。（圖／《ELLE》雜誌提供）
▲昆凌和孩子像好朋友，會培養彼此讚美的習慣。（圖／《ELLE》雜誌提供）
為了成為孩子最堅強的後盾，她和子女培養宛若朋友般的關係，彼此不吝嗇讚美對方，「睡前我們要誇獎對方一句話，例如姊姊要誇獎弟弟，弟弟要誇獎我，我要誇獎姊姊，當對方注意到我們自己沒有發現的小細節、要謝謝你的時候，就會發現原來一個小小的舉動，在他心裡可能是很重要的一件事情。」

▲昆凌透露小時候沒學好芭蕾，成為心中的遺憾。（圖／《ELLE》雜誌提供）
▲昆凌透露小時候沒學好芭蕾，成為心中的遺憾。（圖／《ELLE》雜誌提供）
從年輕時就出道，卻又快速為人妻、為人母，昆凌意識到自己的老靈魂和幼稚特質並存，體內住著一個長不大的小女孩，「我覺得我像是被封鎖在10幾歲的時候，因為出道後有經紀人，工作再久一點開始會有助理，大家都把我take care得很好。我剛生完小孩那陣子，有一度想說我好像生活技能零分，有些事情自己不太知道怎麼處理。當然會有很羨慕其他同齡人的地方，希望自己可以再獨立一點，例如去菜市場跟阿姨說，這個蔥可不可以算便宜一點（笑）。」

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