《穿著Prada的惡魔》3女神員工經典重現！安海瑟薇鏤空裝辣翻全場
電影《穿著Prada的惡魔》，由梅莉史翠普主演時尚雜誌《伸展台》主編米蘭達，安海瑟薇、艾蜜莉布朗以及吉賽兒邦臣飾演旗下員工，距離2006年上映時隔至今長達17年，本片仍是許多影迷心中的經典，有趣的是3名「女神員工」日前都登上Met Gala，再度引發熱議。
記者黃雅琪/綜合報導
被譽為「時尚奧斯卡」之稱的Met Gala（紐約大都會博物館慈善晚宴），於台灣時間2日凌晨6點30分盛大登場，曾在經典電影《穿著Prada的惡魔》演出的好萊塢女星們也都有出席，包括安海瑟薇（飾演女主角安德莉亞）、艾蜜莉布朗（飾演米蘭達助理愛蜜麗）、身價百億超模吉賽兒邦臣（飾演賽琳娜），3名「女神員工」登上Met Gala紅毯，立刻掀起一股電影《穿著Prada的惡魔》回憶殺。
40歲不老女神安海瑟薇，穿著一席白色系粗花呢高級訂製晚禮服出席，服裝設計上在鏤空的部位穿插著金屬、珍珠裝飾物，下身開衩露出纖細美腿，宛如希臘「繆思女神」般令人驚艷！英國女星艾蜜莉布朗，則是選擇典雅中又帶著帥氣的黑白褲裝登場，氣勢十足。
巴西傳奇超模吉賽兒邦臣一出場便引起尖叫聲，她穿著華麗的高訂禮服現身，不停揮舞著羽毛斗篷，展現超模架勢。另外，被認為是《穿著Prada的惡魔》時尚雜誌《伸展台》主編「女魔頭」米蘭達原型人物的安娜溫圖，也與好友比爾奈伊共同出席，現場宛如電影經典畫面重現，令人驚艷。