端午粽熱鬧滾滾 各家飯店挖盡心思搶攻送禮市場潮有型

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台南遠東香格里飯店攜手姊妹飯店台北遠東香格里拉廚藝團隊，推出7款鹹、甜、葷、素香粽，要一舉擄獲饕客的心。「墨魚紅燒肉粽」用帶皮五花腩及時令墨魚， 以特製醬料滷製入味，加入干貝、香菇等，米粒吸附食材及醬汁精華，令人回味。「香宮經典烤鴨粽」，嚴選正宗掛爐烤鴨鮮嫩鴨肉搭佐筍絲，為年年經典。還有素食養身的「猴菇麻香素粽」，以麻油拌炒的猴頭菇、杏鮑菇入荷葉蒸煮後香氣四溢；而甜粽「紫米白玉豆沙粽」，將紫米與圓糯米搭配紅豆沙、蜜蓮子及桂圓，再以白玉麻糬增加Q彈口感。而每年廣受消費者喜愛的環保禮袋今年設計以高實用性，融入時尚生活風格，跳脫傳統保冷提袋圖騰花色，讓消費者在食用粽子後，仍可將禮袋使用在休閒、購物或上班，搭配各式穿著也毫無違和感，勢必掀起搶購風潮。「好日經典禮袋」，內含墨魚紅燒肉粽2顆及香宮經典烤鴨粽、猴菇麻香素粽、紫米白玉豆沙粽各1顆，彰顯送禮者的絕佳品味。
台南老爺行旅將廣受喜愛的特製肉粽、五穀肉粽、月桂葉素粽3款集結成盒，並與台南在地60年的合成帆布行合作，精心打造專屬手提帆布外袋，讓今年的端午送禮更佳體面。「經典傳統肉綜」，內有台灣豬瘦肉、香菇、蝦米等多種食材包裹於Q彈香軟蒸熟後的糯米中，每口咬下皆是滿滿幸福感；茹素朋友可挑選「月桂葉素粽」，月桂葉香氣特殊，加上粒粒飽滿花生讓簡單素粽吃起來一點都不簡單；「五穀肉粽」精選五穀健康米、添加燕麥、蕎麥、薏仁等食材，吃得出美味與健康。「粽情一夏」禮盒設計則採俏皮文創風，帆布提袋更是實用。目前各家飯店皆推出早鳥優惠，歡迎上各家官網查詢。