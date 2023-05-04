全聯拼了！歷年「爆賣7款甜點」全回歸：6年前爆紅始祖復出
全聯自有甜點品牌We Sweet，在2017年與Hershey’s聯名推出巧克力甜點，當時開賣就在社群引發討論，最終熱銷近300萬個。近期，全聯將過去熱銷的3大聯名熱銷品回歸，除了Hershey’s外，還有伊藤久右衛門抹茶、beard papa’s卡士達，共計7款商品，用經典美味挑戰億元業績。
記者鍾怡婷/綜合報導
全聯自有甜點品牌We Sweet自5/5~6/1共28天，集結過往3大經典聯名，推出歷年7款熱銷商品，檔期間每週六日全品項可享88折優惠。
包含Hershey's巧克力商品，「冰心捲蛋糕」、「濃情巧克力燒」、「巧克力泡芙」；伊藤久右衛門抹茶，「富士山奶凍捲」、「抹茶紅豆千層」；beard papa's卡士達，「卡士達瑞士捲」、「舒芙蕾卡士達布丁」。
全聯甜點品牌We Sweet自2016年推出，原為隱身在店內的商品之一，直到2017年與Hershey's推出聯名巧克力甜點，一夕間爆紅，甜點歷年銷售冠軍也是該系列的「冰心捲蛋糕」，賣出將近600萬片驚人銷量，本次夯品聯手回歸，期望突破億元業績。
此外，7-11的夏季新品也不落人後，與日本知名起司品牌PABLO推出兩款酸甜系水果甜點「PABLO杏桃乳酪雙餡半月燒」、「PABLO杏桃乳酪雙餡泡芙」，特調杏桃醬搭配奶油乳酪，清爽不甜膩的爆餡新甜品，單個售價75元。