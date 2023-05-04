黃子佼怒槓《天下雜誌》「改文章」！他逆風喊：沒信心的素人反應

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沈政男接著說，自己從不下標題：「因為標題沒有算錢啊！幹嘛在那邊自己想破頭，然後又不合編輯胃口？」因此他過去都把下標工作交給編輯，至於文筆，他認為很多時候是閱讀習慣與口味的問題，認為編輯修改稿子並不是吃飽太閒、故意整人，又或是看不起文筆，而是擔心讀者看得太辛苦，影響了點閱率：「一般非文學的論文，尤其是網路文章，文字只是工具，重點是內容，因此編輯修改標題與修改文句其實相當常見。當然，你如果足夠大牌，寫政論或樂評也不希望被改稿子，那就跟雜誌或媒體說明，他們可以接受就兩廂情願，來稿照片登。」他更直言：「被改稿子，好像文筆被看不起，而勃然大怒，這是沒有信心的素人才會有的反應；成熟的作家，不擔心也不怕別人指正，因為，瑕不掩瑜。」
最後，沈政男也表示，媒體邀名人寫專欄，不一定是因為文筆、內容，而是因為名氣，雖然名人雖然已經有名，但作家是一個榮譽頭銜，是錦上添花，因此也是值得花一些時間敲鍵盤：「總之，這是兩相得利，有誤就多澄清，不必鬧到把已刊出的文章都刪掉吧。那位名人的廣播節目我每天都會聽，他是一個有內涵的人，不應該用這種方式處理這件事。寫文章總結竟是雅事啊！」
對此，黃子佼也在留言區親自回應：「謝謝沈哥高見與指教，小弟備感榮幸。廣播跟專欄一樣很個人化，過程偶爾寂寞，但只要有一個知音足矣。至於文采不符編輯部需求，我只能抱憾請辭，不過說到文筆，見仁見智。而自省思考，可能在主持台待久了，我一直更喜歡用淺顯易懂方式撰文分享。可是也因為那是我的視野，譬如一張金鼎獎CD為何對我如此重要？但該段若被刪除，標題若被直白抓抓重點，內容走向就略為失焦，偏向無病呻吟。抱歉。廢話太多。打擾了。感恩閱讀交流。最後請不吝告知您認為用字遣詞需要改進的段落作為小弟之後其他專欄的提點。」此外，他也補充說明文章已在《天下雜誌》下架，且不是五篇，有20篇都是「迷人的XXX」當標題：「見笑了。至於自信心，我確實不夠好，雖然自以為不夠，但自省，我會一直在路上。不好意思，對號入座了。」