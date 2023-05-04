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黃子佼怒槓《天下雜誌》「改文章」！他逆風喊：沒信心的素人反應

▲黃子佼近日控訴《天下雜誌》沒有事先溝通就任意更改他的文章，引起熱議，作家醫師沈政男卻「逆風」認為因為被改稿子而大怒，是沒有信心的素人才會有的反應。（圖／記者陳明中攝）
▲黃子佼近日控訴《天下雜誌》沒有事先溝通就任意更改他的文章，引起熱議，作家醫師沈政男卻「逆風」認為因為被改稿子而大怒，是沒有信心的素人才會有的反應。（圖／記者陳明中攝）

記者郭佩蓉/綜合報導

知名主持人黃子佼2日在臉書發千字文，控訴《天下雜誌》沒有事先溝通就任意更改他的文章：「如果不愛我的文，我就在此請辭了。」並將20期6位數的稿費全數捐出，《天下雜誌》也於3日正式向他道歉，事件爆發後，引發各界熱議。作家醫師沈政男卻「逆風」認為因為被改稿子而大怒，「這是沒有信心的素人才會有的反應」，對此，也釣出黃子佼親自留言回應：「謝謝沈哥高見與指教，小弟備感榮幸。」

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▲佼佼工作緣故經常搭乘高鐵。（圖／翻攝自黃子佼臉書）
▲黃子佼近日在臉書發千字文，控訴《天下雜誌》沒有事先溝通就任意更改他的文章。（圖／翻攝自黃子佼臉書）
沈政男在臉書以「編輯不會閒閒沒有事以改你的稿子為樂」為題發文，表示他看完黃子佼公開的原文和標題，發現19篇稿子裡，至少有5篇的標題是「迷人的XX」或是「迷人的XXX」，讓他不禁好奇：「你說編輯可以不改標題嗎？」更以得過二十個文學獎、寫過專欄的經驗來評論黃子佼的文筆，他認為基本上黃子佼的文章是通順的，但是仍有一些小地方需要修改，基本上原稿就像臉書上的素人，被編輯改過以後，就有專欄作家的架勢。

▲黃子佼。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.03）
▲知名主持人黃子佼近日罕見動怒，在臉書發文控訴《天下雜誌》沒有事先溝通就任意更改他的文章。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.03）
沈政男接著說，自己從不下標題：「因為標題沒有算錢啊！幹嘛在那邊自己想破頭，然後又不合編輯胃口？」因此他過去都把下標工作交給編輯，至於文筆，他認為很多時候是閱讀習慣與口味的問題，認為編輯修改稿子並不是吃飽太閒、故意整人，又或是看不起文筆，而是擔心讀者看得太辛苦，影響了點閱率：「一般非文學的論文，尤其是網路文章，文字只是工具，重點是內容，因此編輯修改標題與修改文句其實相當常見。當然，你如果足夠大牌，寫政論或樂評也不希望被改稿子，那就跟雜誌或媒​​體說明，他們可以接受就兩廂情願，來稿照片登。」他更直言：「被改稿子，好像文筆被看不起，而勃然大怒，這是沒有信心的素人才會有的反應；成熟的作家，不擔心也不怕別人指正，因為，瑕不掩瑜。」

最後，沈政男也表示，媒體邀名人寫專欄，不一定是因為文筆、內容，而是因為名氣，雖然名人雖然已經有名，但作家是一個榮譽頭銜，是錦上添花，因此也是值得花一些時間敲鍵盤：「總之，這是兩相得利，有誤就多澄清，不必鬧到把已刊出的文章都刪掉吧。那位名人的廣播節目我每天都會聽，他是一個有內涵的人，不應該用這種方式處理這件事。寫文章總結竟是雅事啊！」

▲作家醫師沈政男認為因為被改稿子而大怒，「這是沒有信心的素人才會有的反應」。（圖／翻攝沈政男臉書）
▲作家醫師沈政男認為因為被改稿子而大怒，「這是沒有信心的素人才會有的反應」。（圖／翻攝沈政男臉書）
對此，黃子佼也在留言區親自回應：「謝謝沈哥高見與指教，小弟備感榮幸。廣播跟專欄一樣很個人化，過程偶爾寂寞，但只要有一個知音足矣。至於文采不符編輯部需求，我只能抱憾請辭，不過說到文筆，見仁見智。而自省思考，可能在主持台待久了，我一直更喜歡用淺顯易懂方式撰文分享。可是也因為那是我的視野，譬如一張金鼎獎CD為何對我如此重要？但該段若被刪除，標題若被直白抓抓重點，內容走向就略為失焦，偏向無病呻吟。抱歉。廢話太多。打擾了。感恩閱讀交流。最後請不吝告知您認為用字遣詞需要改進的段落作為小弟之後其他專欄的提點。」此外，他也補充說明文章已在《天下雜誌》下架，且不是五篇，有20篇都是「迷人的XXX」當標題：「見笑了。至於自信心，我確實不夠好，雖然自以為不夠，但自省，我會一直在路上。不好意思，對號入座了。」

▲黃子佼在留言區親自回應沈政男。（圖／翻攝沈政男臉書）
▲黃子佼在留言區親自回應沈政男。（圖／翻攝沈政男臉書）

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