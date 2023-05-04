新店汽旅毒趴釀2少女亡！檢警續追 北市萬華逮補「藥頭」送辦
新北市一名30歲洪姓男子，上（4）月23日與2名未成年少女到汽車旅館開毒趴，不料狂歡過後，2人卻疑因吸毒過量暴斃，洪男見狀擔心遭牽連，遂用棉被包裹2具遺體，棄置於摩鐵樓梯間後逃離現場，檢警旋即展開追捕，並於兩日後逮捕洪男送辦，台北地院裁定收押；專案小組持續追查，懷疑20歲黃姓男子為「藥頭」毒品供貨者，今（4）日指揮新店警分局到展開拘捕行動，順利於台北市萬華區萬大路拘提黃嫌到案，並查扣K盤、K卡等證物，移送台北地檢署。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，從事裝潢木工的洪男準備了20包毒咖啡包，23日清晨開車載著2少女入住新店汽車旅館，3人入住開趴卻疑似用藥過量，使得2少女暴斃，驚慌之下，他用床單包裹遺體將2人堆放樓梯間就開車逃逸，直到汽旅房務人員入房後，才赫然發現2女死亡，急忙報警處理。
警方到場後經調閱監視器，循線逮人，當日下午左右，洪男於桃園某汽車旅館落網，他坦承與2女在網路相識約1周，雙方約出來開毒趴，更讓人意外的是，洪男落網之際，還在桃園汽車旅館內找來另名21歲李姓女子準備要開毒趴，現場也起獲毒咖啡包、微量K他命等。
專案小組發現，桃園汽旅和新店命案現場，有毒品咖啡包與毒品K他命，專案小組也持續追查上游，懷疑20歲黃姓男子可能為「藥頭」，今日下午指揮新店警分局展開拘捕，並於台北市萬華區萬大路拘提犯嫌黃男到案，當場查扣手機1支、K盤、K卡及犯案衣物等贓證物，訊後將依毒品危害防制條例罪嫌解送台北地檢署偵辦。
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