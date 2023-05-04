郭台銘訪妻子老家南投　許淑華：侯郭君子之爭、對國民黨是好事

爭取國民黨總統提名的鴻海創辦人郭台銘今（4）日來到妻子曾馨瑩的老家南投，拜會南投縣長許淑華及縣議會。由於許淑華是第一位與郭台銘合體的藍營縣市長，外界關注許的意象，許淑華說，不管最後人出線，都會團結一心贏得最後勝利。 我是廣告 請繼續往下閱讀 郭台銘今日走訪南投，先到紫南宮參拜，正好巧遇立委參選人于美人；下午則拜會南投縣議會，與議長、議員座談，許淑華也親自接待。許淑華受訪表示，國民黨團結合作是共同目標，由於郭台銘是南投女婿，大家一起給他祝福，不管最後是誰代表出線，全黨都會團結一心幫參選人贏得最後勝利，郭台銘和侯友宜的君子之爭，此現象對國民黨來說是好事。媒體詢問許淑華「郭韓配」的可能性時，她表示韓國瑜先前已經表明在這次選舉過程，是啦啦隊的角色，不論是國民黨立委或總統候選人，都會全力輔選，因此不會有「郭韓配」組合。韓國瑜是啦啦隊，「我們也是基層啦啦隊」，希望國民黨能夠團結勝選。獨／首位藍營縣市長表態？郭台銘4日訪南投縣議會 拜會許淑華「我會讓錯誤撥亂反正！」郭台銘批民進黨年改對公務員下痛手郭台銘喊「一縣市一核電」 經濟部：先思考「一新一舊」兩問題「看報導嚇一跳！」郭台銘：沒主張重啟核四、議會監督天經地義