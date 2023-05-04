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戶田惠梨香生了！松坂桃李當爸興奮到模糊：第一胎誕生

▲戶田惠梨香（右）生了，松坂桃李興奮難掩。（圖／戶田惠梨香、松坂桃李Twitter）
▲戶田惠梨香（右）生了，松坂桃李興奮難掩。（圖／戶田惠梨香、松坂桃李Twitter）

記者陳雅蘭/綜合報導

日本「神仙夫妻檔」松坂桃李、戶田惠梨香今（4日）宣布升格當父母，戶田惠梨香透露生產完，跟孩子都很健康，松坂桃李則興奮表示：「第一胎誕生了！」當爸愉悅心情藏不住。

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▲戶田惠梨香順利生下第一胎，但性別、生日不透露。（圖／戶田惠梨香Twitter）
▲戶田惠梨香順利生下第一胎，但性別、生日不透露。（圖／戶田惠梨香Twitter）
戶田惠梨香跟松坂桃李於2020年12月10日宣布婚訊，他們是2015年合拍電影《王牌大騙局》認識，2人片中飾演醫生與孕婦，有精彩對手戲，但殺青後互動不多，豈料5年後宣布結婚，當時他們共同發聲明表示：「婚後也會更加精進自己、努力當好演員，希望大家繼續給予支持。」

戶田惠梨香跟松坂桃李今下午同時發聲明宣告當爸媽，戶田惠梨香很開心第一個孩子誕生，她跟小孩都很健康，面對新的生活，她每天抱持感動、感恩的心，也謝謝一直以來給予支持的各位；松坂桃李開心表示：「第一胎誕生了！」他興奮說是第一次體會到這種心情，保證未來會跟老婆互相扶持，相當期待展開新生活。

松坂桃李跟戶田惠梨香鮮少公開透露婚姻生活，但戶田惠梨香去年11月曾在節目表示，婚前獨自睡覺時，常常胡思亂想，嚴重時會聯想到「1個人死了以後該怎辦」，好險現在身邊有老公松坂桃李陪伴，她表示結婚後確實有了「安全感」。

高畑淳子曾安慰戶田惠梨香，指她現在枕邊多了松坂桃李，戶田惠梨香就說丈夫確實讓她放心不少，她表示：「那個人給了我安全感，現在終於有一種我不用一個人死去的感覺了！」

▲松坂桃李開心發文當爸爸了。（圖／松坂桃李Twitter）
▲松坂桃李開心發文當爸爸了。（圖／松坂桃李Twitter）

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