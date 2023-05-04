NBA「戰神」艾佛森將住萬豪！內裝直擊　「1原因」不選總統套房　

我是廣告 請繼續往下閱讀
天際萬豪套房擁有獨立寬敞客廳空間、用餐區、大理石衛浴、獨立起居室與戶外陽台，裝潢以溫暖的大地色系為基調，搭配大片落地玻璃窗，可愜意飽覽台北101與都會天際線景致，還能觀賞松山機場飛機起降和大佳河濱公園愜意風光，將「千萬美景」盡收眼底。
客房採開放動線、寬敞方正的格局設計，嚴選精品級Bulgari備品、頂級Dyson吹風機、百年歷史英國名床品牌「斯林白蘭」，其中起居室內的超特大床，尺寸更達240X200公分 ，營造全面放鬆的氛圍。房間內特別準備了訂製專屬浴袍、毛巾備品，還將有個可愛的手工縫製造型小熊、台灣特色小吃與客製迎賓禮。
身為粉絲的點心坊主廚設計一款吸睛籃球主題甜點，以巧克力打造籃球競賽場地及擬真籃球框，巧妙比擬籃球的甜甜圈、特製費城起司籃球蛋糕，底部則以開心果蛋糕搭佐草莓果醬，打造整套很有主題的迎賓甜品。
迎賓小點還有台灣特色小吃，以台灣北中南各地在地小吃為靈感，將9樣台灣特色傳統小吃搖身變成精緻美點，包含珍珠奶茶奶酪、迷你大腸包小腸、小巧金魚餃、台式刈包、鳳梨酥、台南蝦捲、和牛黑胡椒餅、芒果甜點塔、烏龍茶香馬卡龍。
其中為迎接艾佛森而還有個費城起士牛肉三明治套餐，台北萬豪酒店也決議，要讓廣大粉絲們也可嘗到，5/10至6/30於一樓大廳Lobby Lounge全日菜單享用，「費城牛肉起士三明治」以濃郁艾曼塔起司、伍斯特醬搭配炙烤鮮嫩牛菲力夾入軟麵包中，大口咬下十分過癮，套餐搭贈艾佛森客製紀念氣泡水兩瓶，每份780元+10%。