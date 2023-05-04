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NBA「戰神」艾佛森將住萬豪！內裝直擊　「1原因」不選總統套房　

▲NBA「戰神」艾佛森將入住僅次總統套房一級的天際萬豪套房，有諾大空間之外還有完美窗景。（圖／記者葉盛耀攝）
▲NBA「戰神」艾佛森將入住僅次總統套房一級的天際萬豪套房，有諾大空間之外還有完美窗景。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

NBA傳奇球星「戰神」艾佛森（Allen Iverson）即將來台舉辦粉絲見面會，預計5/10~5/13期間一連4天下榻台北萬豪酒店，為迎接艾佛森蒞臨，飯店業者做足準備，《NOWnews今日新聞》記者到現場開箱，包含之後艾佛森將入住的客房，以及迎賓餐點。

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此次艾佛森入住的並非最高層級的總統套房，而是僅次一級的天際萬豪套房，因為房間風景更美，而且據業者表示，此房型整個萬豪酒店僅有兩間，牌價57000+15％元，通常就是拿來接待或供應給重要貴賓，也因為如此，一般民眾反而很難預訂到此房間。

天際萬豪套房擁有獨立寬敞客廳空間、用餐區、大理石衛浴、獨立起居室與戶外陽台，裝潢以溫暖的大地色系為基調，搭配大片落地玻璃窗，可愜意飽覽台北101與都會天際線景致，還能觀賞松山機場飛機起降和大佳河濱公園愜意風光，將「千萬美景」盡收眼底。

▲台北萬豪酒店的天際萬豪套房，房間風景佳，業者表示許多重要貴賓都是指名此房型。（圖／記者葉盛耀攝）
▲台北萬豪酒店的天際萬豪套房，房間風景佳，業者表示許多重要貴賓都是指名此房型。（圖／記者葉盛耀攝）
客房採開放動線、寬敞方正的格局設計，嚴選精品級Bulgari備品、頂級Dyson吹風機、百年歷史英國名床品牌「斯林白蘭」，其中起居室內的超特大床，尺寸更達240X200公分 ，營造全面放鬆的氛圍。房間內特別準備了訂製專屬浴袍、毛巾備品，還將有個可愛的手工縫製造型小熊、台灣特色小吃與客製迎賓禮。

▲迎接艾佛森的超特大床，尺寸更達240X200公分。（圖／記者葉盛耀攝）
▲迎接艾佛森的超特大床，尺寸更達240X200公分。（圖／記者葉盛耀攝）
▲可愛的手工縫製造型小熊，亦是為了艾佛森而特製準備。（圖／記者葉盛耀攝）
▲可愛的手工縫製造型小熊，亦是為了艾佛森而特製準備。（圖／記者葉盛耀攝）
▲房間內特別準備了訂製艾佛森專屬的浴袍、毛巾等備品。（圖／記者葉盛耀攝）
▲房間內特別準備了訂製艾佛森專屬的浴袍、毛巾等備品。（圖／記者葉盛耀攝）
身為粉絲的點心坊主廚設計一款吸睛籃球主題甜點，以巧克力打造籃球競賽場地及擬真籃球框，巧妙比擬籃球的甜甜圈、特製費城起司籃球蛋糕，底部則以開心果蛋糕搭佐草莓果醬，打造整套很有主題的迎賓甜品。

迎賓小點還有台灣特色小吃，以台灣北中南各地在地小吃為靈感，將9樣台灣特色傳統小吃搖身變成精緻美點，包含珍珠奶茶奶酪、迷你大腸包小腸、小巧金魚餃、台式刈包、鳳梨酥、台南蝦捲、和牛黑胡椒餅、芒果甜點塔、烏龍茶香馬卡龍。

▲迎賓小點還有台灣特色小吃，以台灣北中南各地在地小吃為靈感。（圖／記者葉盛耀攝）
▲迎賓小點還有台灣特色小吃，以台灣北中南各地在地小吃為靈感。（圖／記者葉盛耀攝）
其中為迎接艾佛森而還有個費城起士牛肉三明治套餐，台北萬豪酒店也決議，要讓廣大粉絲們也可嘗到，5/10至6/30於一樓大廳Lobby Lounge全日菜單享用，「費城牛肉起士三明治」以濃郁艾曼塔起司、伍斯特醬搭配炙烤鮮嫩牛菲力夾入軟麵包中，大口咬下十分過癮，套餐搭贈艾佛森客製紀念氣泡水兩瓶，每份780元+10%。

▲為迎接艾佛森還有個費城起士牛肉三明治套餐，台北萬豪酒店也決議開賣，套餐搭贈艾佛森客製紀念氣泡水兩瓶，每份780元+10%。（圖／記者葉盛耀攝）
▲為迎接艾佛森還有個費城起士牛肉三明治套餐，台北萬豪酒店也決議開賣，套餐搭贈艾佛森客製紀念氣泡水兩瓶，每份780元+10%。（圖／記者葉盛耀攝）

迎接「戰神」艾佛森的特製費城三明治　台北萬豪5/10同步開賣

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