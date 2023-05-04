泛綠分裂？高嘉瑜：相信提名後徐國勇等人不會支持第三勢力
民進黨立委高嘉瑜今（4日）於《震傳媒》接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，對於先前台灣基進台北黨部暨吳欣岱服務處開幕茶會，英系色彩濃厚的衛福部前部長陳時中、內政部前部長徐國勇等人出席，讓外界認為泛綠恐分裂，對此高嘉瑜認為，若黨內確定在港湖只有她一人時，相信陳時中、徐國勇與姚文智不會去支持第三勢力候選人，會努力擴大港湖基本盤。
記者陳威叡／台北報導
高嘉瑜表示，自己從政一路以來跟民進黨內關聯性比較沒那麼深，平時比較少應酬，也沒有派系，關於徐國勇，先前時任內政部長時，雙方曾因實坪制議題有交集，自己是主張降低公設比，推動住多少坪數算多少價格，因此質詢過程有火花，但也僅只於此，應該不至於有私怨，都是就事論事在政策上面的討論。
至於陳時中出席台灣基進開幕茶會，高嘉瑜說，外界會有不同解讀，自己認為當時是基進黨台北市黨部開幕，而不是參選立委競選總部成立，如果站在要幫綠營擴大內湖南港的基本盤來支持第三勢力，這樣也是樂觀其成，在陳時中選台北市長時她也同樣是盡心盡力幫忙，彼此溝通沒問題。
另過去曾被說在姚文智參選台北市長時，自己出席站台被說翻白眼，高嘉瑜說，她也解釋很多次只是在做眼球運動，是外界在見縫插針，且當初她成立競選總部時姚文智也有來，所以整個互動都是還不錯的。
高嘉瑜強調，當民進黨港湖區只有她一個人時，相信陳時中、徐國勇與姚文智不會再去支持第三勢力候選人，相信他們會為了努力擴大港湖基本盤。