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如果你跟男友都不太擅長拍全身照，又想要讓兩人的自拍照有點變化的話，就可以試試用手掌當成相框的構圖方式。這組拍照姿勢非常簡單，只要將手向前伸、稍微擋住一點點鏡頭，再搭配兩人可愛的表情，就能輕鬆拍出超吸睛的甜蜜放閃照啦！
或是也可以兩個人一起合比愛心，將愛心的手勢稍微擋住臉，露出一點點眼睛，這樣的合照方式也很特別唷！
情侶合照姿勢2：拉著男友的手，靠在他肩上
對於一碰到鏡頭就會變木頭人的人來說，這招姿勢絕對再萬用不過啦！只要將頭靠在男友身上，再拉住他的手，就能輕鬆拍出小鳥依人的照片啦！而在拍這種合照的時候如果不知道擺什麼表情，也可以跟男友互相對看，會為照片增添一絲絲甜蜜的氣息！
情侶合照姿勢3：對鏡頭擺出類似的姿勢
編輯自己覺得情侶合照當中最可愛的姿勢就是互相模仿彼此的動作啦！像是一起對鏡頭敬禮、一起抬起腳、一起把手放在額頭上等等，有點小小變化卻又能看出協調性的照片既俏皮又可愛，超適合拍照總是沒招的情侶們（笑）。
情侶合照姿勢4：手拉著手，一隻腳向外彎曲
看膩了兩人站得直挺挺的合照嗎？那不妨就將一隻腳翹起來吧！在這個合照姿勢當中，男友擔任類似大樹（？）的角色，而女生則可以牽著男友的手，將一隻腳向外彎曲90度左右，這樣的姿勢不僅可以增加照片的層次感跟趣味性，同時也能讓你站直的那隻腳看起來更加修長，是一款編自己也很喜歡的拍照姿勢呢！
情侶合照姿勢5：互相對看，擺出俏皮表情
拍合照的時候最忌諱兩人表情尷尬，推薦大家可以在拍照時跟對方聊聊天，講一些有趣的笑話，讓鏡頭捕捉兩人相視而笑的moment，這樣拍出來的合照不僅超自然，還能從眼神流露出全世界我只看得到你的感覺，讓你輕鬆拍出最高級的放閃照！
你看看～這樣拍出來的照片是不是超級卡哇伊的！
情侶合照姿勢6：一起背對鏡頭，互相對視
如果不想要拍正面合照的話，也可以試試同時背對著鏡頭，然後把頭稍微向後轉一點點，互相注視著對方，再把小手手牽緊緊，這樣就算沒露臉也能閃瞎IG的朋友們啦（誤）！
情侶合照姿勢7：一起看向同個方向
這個合照姿勢可以算是互相對看的變化版，訣竅是兩個人的站姿要越相似越好，然後一起向同一個方向看過去，不怕露出尷尬笑又能讓合照變得自然且帶點時尚感，非常適合看到鏡頭就容易變成木頭人的情侶們。
情侶合照姿勢8：用仰視角度拍照，一人蹲下一人站著
最後一招情侶合照的姿勢比較特別一點點，首先要先將手機放在地上，鏡頭微微向上傾斜45度左右，然後你跟男友可以一個人蹲下，一個人站著，再擺出自然的手勢，這樣除了可以用仰拍的角度增加構圖的豐富性，也能讓你們的合照變得更特別，推薦給想嘗試更有挑戰性情侶合照的你。
以上8招情侶合照姿勢教學是不是超簡單的呀？趕快跟男友一起好好筆記下來，下次出門拍合照時就不怕看到鏡頭尷尬癌發作啦！
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原文出處 : ReadyGo 怎麼拍情侶照才不尷尬？小紅書博主傳授8招情侶合照姿勢教學 隨便擺都能拍出時尚大片
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