AI當道！逾4成高中校長想聘科技教師　5成盼增教師員額

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新北市新北高中校長柯雅菱分析，科技發展趨勢不可逆，不少高中都想開設相關選修課，協助學生應對未來世界，因此出現需求。至於語文領域，推測是本土語新政策上路太快，國家語言發展法2018年底拍板，要求111學年度起本土語就要納高中以下學校必修，各校急著聘合格教師。
對此，教育部國教署表示，按教育部盤點情況，科技、語文領域師資已足，只有技高專業科目，因偏遠地區學校難覓有實務經驗的業師，正持續努力拓增員額。
調查指出，高中校長對大學考招制度建言，64%盼升學考試（包括大學學測、分科測驗等）試題難易度更穩定；35%校長希望大學選才更重視每名高中生都要建置的「學習歷程檔案」，且其中六都學校占比高於非六都學校。
47%高中校長期待大學端多與高中端交流，尤其是花蓮縣、南投縣學校校長；39%填答者期待各大學公告更完整、易讀資訊，協助高中生探索自己、選擇合適科系。
另外，108課綱增加不少教學壓力，該調查指出高中校長當前最大辦學挑戰，81%為「兼行政的教師業務繁重」，45%指「教師備課壓力大」，比較22縣市，新竹市高中有最高比例認為備課壓力大，次為新竹縣。
少子女化情勢下，43%高中校長反映不易招到足額新生，當中又以私立學校為多。有31%高中指108課綱上路後，學科授課時數減少，學生學科能力變弱；29%填答者認為學生權利意識高漲，師生衝突遽增，是現階段最大辦學挑戰。
而對上述挑戰，高中校長認為政策該如何調整呢？有50%呼籲教育部提升教師員額，讓各校獲得更多育才人手，並同步降低生師比，落實小班精緻化教學。約 31%高中校長呼籲政府鬆綁法規，提升私校辦學自由，尤其是私立學校校長；22％期待增加教師進修資源，當中又以特殊偏遠學校占比最高，其次依序是極度偏遠和非山非市學校。
國教署表示，今年8月即將展開的112學年度，將提升1429名員額，供教育部管轄的227所國立高中聘師，員額數達近3年新高；針對108課綱衍生的行政工作，則將補助245所國立高中，充實294名編制外行政人力，等於每校享1至3名人力。國教署也已取消各國立高中校務評鑑，落實行政減量，盼提供各校更多餘裕來精進教學。至於縣市立高中，則按各縣市教育局處作法辦理。