入職Gucci高調曬「員工禮物」！她慘遭火速開除　網一面倒批活該

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幾天後莫拉迪又在個人TikTok分享影片，坦承自己被解僱了，並自嘲說「也許當你被雇用時應該閱讀一下社群媒體準則」，但莫拉迪接著話鋒一轉，「反正我本來就討厭這工作」，與好友大吃冰淇淋慶祝被解僱，更稱自己「鬆了一口氣」。
@moradi.mp4Should I just keep the bag and ghost #gucci
♬ Gucci Gang - Lil Pump
莫拉迪也透露，所有的入職禮物都已經被追回，按照Gussi官網標價，入職禮物的價格總計超過數10萬新台幣，莫拉迪不僅丟了工作，想要揹著逃跑的包包也無法留在身邊了。
莫拉迪的故事在網路上引發熱議，她在接受外媒訪問時表示，Gussi跟她聯繫時要求她刪除影片，她照辦了但仍是被開除，因為Gussi說不能接受她那句「想帶著包包逃跑」的笑話，認為這對公司形象帶來負面影響。
莫拉迪回顧這段遭遇，強調自己一直是一個重視靈性層面的人，不願意為了工作而犧牲個人的言論自由與幸福感，並重申不在乎被開除，只是希望能夠更優雅地離開這份本來就不喜歡的工作。
但是國外網友紛紛一面倒吐槽，「只能說活該」、「希望妳能分清社交媒體和現實生活之間的界限」、「智商堪慮」、「被開除後就說不喜歡這份工作，只會讓人覺得不專業」。