立夏「飲食訣竅」必知！多吃4水果顧健康 這習慣恐搞壞身體
明（6）日是節氣「立夏」，也是每年的第7個節氣，立夏代表夏天的開端，後續天氣將越來越炎熱，近期台灣各地也已經飆出超過攝氏38度的高溫，扶原中醫診所中醫師陸孝宸表示，立夏過後民眾除了要嚴防中暑、流汗過後不要立刻喝下運動飲料外，病蟲害也會隨著天氣轉暖而逐漸出現，養生上則要以「養心」為重點，多吃「紅色系」食物有助滋陰養氣補心。
記者張志浩/綜合報導
陸孝宸提及，夏天是屬於養心的季節，從生理學角度來看，夏季炎熱，人體的鉀元素和各種微量元素容易因為流汗而加速流失，這時多吃「紅色系」食物有助滋陰養氣補心，如紅棗、枸杞、櫻桃、番茄、紅豆，大量流汗後要補充稀釋過後的運動飲料，以免電解質不平衡而出現不適。
陸孝宸說明，「立夏」時期天氣轉熱，因此養生上也建議以涼補為主，其中水果就是不錯的進補飲食，立夏時，可多攝取西瓜、火龍果、楊桃、奇異果，西瓜是夏季最常見的水果，也是清暑降溫最佳選擇，西瓜有清熱利尿的功能，西瓜皮更能入藥，具有清熱、利尿、解毒、降血壓的作用。
楊桃含水量高達90%，還富含礦物質，可補充人體所需的鈉離子、鉀離子，能迅速補充人體的水分，生津止渴，並使人體內的熱或酒毒隨小便排出體外，消除疲勞感。但洗腎患者要注意攝取量，奇異果則富含水果酵素，天氣炎熱時容易消化不完全，因此奇異果是代謝變慢的人很好的飯後水果。火龍果不管紅肉、白肉都富含維生素、礦物質、膳食纖維等營養素，重點是低熱量，慢性腎衰竭心律不整、洗腎者及糖尿病患者應避免過量。