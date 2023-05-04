警所長勾結「台版柬埔寨」首腦遭起底！不僅酒駕撞車還偷竊30萬
台版柬埔寨詐騙案遭查出警方「自己人」涉案！檢警在偵辦過程中，發現「藍道」杜承哲與台北市大同分局寧夏所所長葉育忻，來往密切，後續查出杜承哲與葉育忻有泰達幣交易，涉及收賄100萬元。今（4）日法院裁定羈押，警局予以記過免職，而葉育忻過往惡行也遭起底，偷錢、盜刷信用卡、酒駕等樣樣來。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，葉育忻為警大69期畢業，目前在台大就讀博士班，備受長官賞識，不過他在7年前於刑事局國際科擔任警務正時，趁前女友睡覺、洗澡時，從皮包內竊取現金，共計偷取30萬元，後續甚至盜刷信用卡，購買耳機、餐券等。最終遭法官依竊盜、行使偽造私文書，分別判處5月、4月徒刑，應執行7月徒刑，可易科罰金。
豈料在2013年，葉育忻在新北市新店區某海產店喝酒，隨後竟然酒駕上路，開車前往板橋，在國道三號撞上前車，當時葉育忻的酒測值高達每公升0.86毫克，遭判處9萬罰金。
而本次警方偵查台版柬埔寨詐騙案，發現在今年4月6日、7日，葉育忻偵辦詐欺警示帳戶案件時，藉機調閱多個人頭帳戶的流向資料，且在該段時間與杜承哲保持聯繫，還將相關資料傳給對方。
葉育忻供稱杜承哲曾在其轄區內擔任廚師，當時杜承哲刻意與自己結交，兩人因而相熟，昨天士檢發動搜索，當場現場除查扣葉育忻的電腦、手機，以及4萬多元現金，檢調後續查出杜承哲與葉育忻有泰達幣交易，涉及收賄100萬元。今（4）日法院裁定羈押，警局予以記過免職