皮膚疾病也可能致命?!全身型膿疱性乾癬６症狀，速至皮膚專科！

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全身型膿疱性乾癬典型症狀：趙曉秋表示，全身型膿疱性乾癬典型症狀為皮膚出現大面積的膿疱、紅斑、脫屑，還經常伴隨疼痛、發燒、疲倦等全身性症狀。如果沒有及時治療，嚴重恐併發敗血症、心肺腎多重器官衰竭等致命併發症，拖越久越危險。
不易診斷，平均約看３位醫師才能確診?!值得注意的是，全身型膿疱性乾癬診斷相較不易，症狀常見被當作一般乾癬、異位性皮膚炎、皮膚感染等皮膚疾病處理。據調查，患者平均看3位醫師才能確診，平均每10位患者就有3位歷經半年以上才確診。也曾見過患者因而轉求民俗偏方，反而導致免疫力失調，症狀大幅惡化。
全身型膿疱性乾癬難預測，各種誘發因素增患者壓力！
人人都可能發生，誘發原因是？台灣皮膚科醫學會理事、台北林口長庚醫院皮膚部副教授級主治醫師黃毓惠說明，全身型膿疱性乾癬是一種少見的自體免疫發炎疾病，好發於40到60歲成年人，女性發生比例較高，誘發原因多元且難以預測，如遺傳因素、懷孕、壓力、環境、藥物影響、荷爾蒙變化都有可能，可以說每個人都具有潛在風險。
急性發作時會...此外，急性發作時，皮膚會快速出現大量密集的膿疱並伴隨刀割、火燒般的疼痛，近5成患者在無法自理生活、正常工作。即使好轉也因害怕再次發作而憂慮，約1/3患者全身性治療後仍有膿疱殘留。而目前也難以有效地預測或是預防。急性發作期不僅病程發展兇猛且症狀持續時間長，還具反覆發作的特性。
她GPP痛到爆、年住院兩次！專用生物製劑穩定控制病情。
台北林口長庚醫院皮膚部主治醫師陳俊賓分享，28歲李小姐自6年前開始身體反覆長出密集膿疱，臉部、手腳掌以外的皮膚大範圍的膿疱破皮潰瘍，當身上膿疱與衣服沾黏，一動就會撕裂皮膚，連行走、站立都很困難，嚴重的症狀疼痛即使用止痛藥、止痛針、其他生物製劑等都無法快速緩解，平均每年都要住院兩次以上，每次住院時間超過一週，幾乎沒辦法穩定工作，身負沉重的生活與經濟負擔。
直到開始接受全身型膿疱性乾癬專用生物製劑治療後，膿疱在一週內完全消除，迄今已維持近半年都不曾復發，顯著的治療效果也讓李小姐得以重返職場，恢復正常生活。
CPP專用生物製劑助攻，有利患者控症狀及病情！
陳俊賓醫師表示，過往全身型膿疱性乾癬缺乏專有治療藥物，急性發作控制有限，可能面臨治療效果緩慢、復發的風險。值得慶幸的是，目前已發展出針對GPP關鍵致病機轉IL-36發炎路徑所設計的生物製劑，突破過往全身型膿疱性乾癬無專用藥物可用的困境，可更精準的阻斷發炎反應，幫助患者快速控制症狀、消除膿疱，樹立精準治療的劃時代里程碑。
根據臨床試驗顯示，超過5成患者在急性發作期使用全身型膿疱性乾癬專用生物製劑治療，首週即可完全消除膿疱症狀，有機會讓患者皮膚宛如新生、大幅減緩疼痛、提升生活品質。三個月後有機會維持膿疱清除達12週，可望為患者提供更有效的急性發作管理治療新選擇，幫助更快回歸正常生活。
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