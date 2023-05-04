外籍生體驗18層地獄　台南特色景點

隨著疫情解封、國境開放，近期台南外籍遊客造訪人次飆升，為鼓勵外籍旅客走訪認識台南文資新景點，隆田Cha Cha文資教育園區(簡稱隆田Cha Cha園區)推出超有創意的主題旅行「水之道！循著田水走入龍的傳說之地」，以外籍人士著迷東方神秘色彩「龍的傳說」為遊程亮點，串聯溪北景點包括麻豆代天府、總爺藝文中心以及文資場域隆田Cha Cha園區、烏山頭水庫等，邀請來自10個不同國家的20位成大外籍生免費體驗，聽聞要去麻豆代天府的18層地獄引起外籍生熱烈討論，果然活動推出名額早已秒殺。
記者賴正琳／綜合報導
隆田Cha Cha園區表示，遊程的體驗氛圍是高潮迭起，首先走訪麻豆代天府18層地獄引起外籍生興趣，接著到總爺藝文中心日式建築內品嚐碗粿跟椪餅冰淇淋，藉由美食認識台南糖業與米食文化，順著五分車的故事到隆田Cha Cha園區，體驗今年甫獲德國IF大獎的「Big Channel大圳地景劇場」，展現台南文資策展結合互動科技軟實力，再到烏山頭水庫風景區認識八田與一建造水庫的過程，最後外籍生乘船遊湖放鬆身心，為遊程畫下完美深刻的句點。
就讀成大工程系的澳籍生Alan表示，本身是宗教與歷史狂熱者，來台灣走訪各縣市廟宇，第一次看到有天堂地獄的廟宇為之驚艷；而馬來籍學生輔君華是成大水利系學生，她說課堂曾聽過烏山頭水庫是台灣重要水利工程，可從未親自造訪，今天聽完導覽才知道原來水庫也是台南文化資產，她也大讚整趟旅行融合台南在地文化與歷史，同行的外國好友們都拿起手機猛拍照，希望把臺南好玩有趣的景點分享出去。
台南市文化局局長謝仕淵表示，當今的文化資產源於過去的生活必須，其保存傳承仰賴在地的認同與持續的運用維護，正因為臺南擁有豐富多元的文化資產，市府更努力朝國際交流與宣傳推廣邁進。對此，文資處積極爭取中央經費，以在台南的外籍生為宣傳客群，跳脫以往多數外籍遊客僅參觀市區古蹟景點，並從外籍人士角度設計有趣又創新的文資遊程，例如透過龍的傳說認識在地宗教文化，接著以風水認識台南文化資產之烏山頭水庫暨嘉南大圳（亦為台灣世界遺產潛力點），期待學生們的「口耳相傳」能鼓勵更多外籍生背起行囊，循著遊程探索台南文化景點的多元性。