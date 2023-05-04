香港人口危機惡化　學者：削弱財政窒礙發展

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港府近期公布多項數據，顯示香港人口急劇下降。根據政府統計處的數據，截至2022年底，香港人口約733萬，是2016年以來最低；65歲以上占總人口約21%。
數據顯示，2022年老年撫養比率（即每名65歲及以上人口相對每1000名15至65歲人口比率）為303，是自1961年有紀錄以來最高。2022年香港勞動人口約377.6萬人，較2021年減少約9.4萬人，是自1985年有紀錄以來跌幅最大。
此外，2019年後的移民潮，大量中產及專業人士帶子女離港。根據教育局數據，2022/23學年入學的幼稚園、小學及中學的學生人數，較2019/20學年減少7萬6530人。
國際地理雜誌4月一篇有關人口危機的文章指出，雖然人口崩潰（population collapse）不是嚴謹學術定義的名詞，但以香港及台灣的人口狀況，已經是現代社會中最接近人口崩潰情境的地方。
文章指出，短期內人口崩潰可能會導致勞動力短缺和生產率下降，令經濟成長下降。
香港大學社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝向中央社表示，香港正面對重大的人口危機，會影響政府的財政穩健性及政治生態。
他表示，香港稅務局今年向市民發出240萬張報稅表，較2021/22年度減少約7萬張，3年間累計減少約37萬張，「這是一個警號」，因報稅表代表有多少市民有經濟活動或收入而需要申報，發出的報稅表減少，代表經濟活動減少，可能會影響政府的財政收入及經濟成長。
他又指，另一方面，人口急劇老化下，政府的醫療福利開支大增，長遠會影響財政穩健性。
葉兆輝表示，老年人在政治民生議題上傾向較保守，及較著重福利等政策，對創新科技等關注較少，這可能會影響香港創新發展。
他認為，香港要大幅增加生育率很難，「不想生育的很難令他們生育」，反而政府應提高現有勞動人口的生產力及生產效率，保持經濟活動。
香港民意研究所前副行政總裁鍾劍華向中央社表示，香港於1997年前已出現出生率低的問題，當時主要因港人居住空間小，政治前景不明朗及對教育制度沒信心；而現在變成政治環境愈來愈差，對教育制度失望，導致港人更不想生育，人口危機愈來愈嚴重。
他表示，移民潮的出現也令學生人數大減，新世代人口恐怕會出現斷層。教師流失率高，如2022/23學年中學教師流失9.8%，創2017/18年以來新高，擔憂影響教學品質。
對於港府推出「高端人才通行證計畫」能否填補人才流失，鍾劍華表示，以港府公布的數據，目前約有9000人申請，主要來自中國大陸，但當中有多少已獲香港公司聘用、薪資多少、有多少人真的會來港也未知。
他表示，在人口學上，「輸入人才」是指該人才同時可以增加當地的就業機會、建立新工作團隊、開創新經濟活動，否則只是「輸入人手」。
「但目前連能輸入多少人手也成疑。」鍾劍華說。（編輯：楊昇儒）1120504