享得道沐青餐廳新登場 推出中部唯一麵包放題下午茶

看好疫後逢甲商圈遊客回流，以及水湳經貿園區建設議題，星享道酒店集團佔地利之便，新創品牌「享得道Hotel」搶進水湳經貿園區，165間住房規模，三樓義式餐廳「沐青」，推出中部唯一「麵包放題」下午茶，逾30款甜點與鹹食、飲品任你吃到飽；加上森林系風情的用餐環境，讓客人享受難得悠閒舒適午后時光，成了新旅各吸客特色！
記者金武鳯/台中報導
鄰近中央公園的「享得道Hotel」，站在窗邊就能遠眺公園美景，為呼應台中綠肺美譽的中央公園森林風，三樓義式餐廳「沐青」裝潢，大量採用溫室植栽、盆景裝妝，綠意盎然，彷彿城市綠洲，為新旅店妝點蓬勃活力，提供旅人舒適自在用餐環境，開幕以來深獲好口碑。
星享道餐飲集團位於逢甲商圈內，又緊鄰水湳經貿園區與中央公園，地利之便，更看好疫後商旅商機，因此搶進水湳經貿園區新創「享得道Hotel」品牌，除了住房外，也很重視餐飲經營。三樓義式餐廳青沐，是由原星享道國際自助餐主廚郭誌隆擔任主廚，攜手旅日烘焙師李志豪坐鎮，雙帥聯手推出中部唯一麵包放題下午茶，麵包控大有口福了。
清沐的麵包甜點款式多樣，除復刻受歡迎的甜點品項外，烘焙師李志豪還將日本職人精神注入每一個麵包中，堅持無添加化學香料。下午茶時段，除了拿手的歐式麵包外，更有紅遍日韓的正港台灣胖的蔥蔥圓麵包，以及蒜蒜條麵包等共計27款，每日隨機十款上菜，搭配各式甜點、沙拉、Pizza、飲品等逾30種餐飲，下午茶時段要讓客人無限享用各款甜鹹美味，感受最純粹的幸福時光。
沐青義式餐廳下午茶[麵包放題]時段：14:30-17:30， 訂位專線：04-27082208轉3311 。地址：台中市西屯區河南路二段211號