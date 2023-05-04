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泰山呼籲刑事警察局長李西河　誠實交代龍邦藏鏡人

▲泰山經營權之爭仍未停歇，立法委員王鴻薇今（4）日召開記者會，質疑警方鬧場泰山審計會議，是出於刑事警察局長李西河指揮掃黑大隊員警所為，對此，泰山稍早也發出聲明。（圖／NOWnews資料照）
▲泰山經營權之爭仍未停歇，立法委員王鴻薇今（4）日召開記者會，質疑警方鬧場泰山審計會議，是出於刑事警察局長李西河指揮掃黑大隊員警所為，對此，泰山稍早也發出聲明。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

泰山經營權之爭仍未停歇，立法委員王鴻薇今（4）日召開記者會，質疑警方鬧場泰山於近日召開的審計會議，是出於刑事警察局長李西河指揮掃黑大隊員警所為，對此，泰山稍早發出聲明表示，此事件讓警察形象重傷，李西河應該自己出面說清楚，包括背後藏鏡人是誰、為何能讓警方完全不照報案的SOP行事等，也呼籲「為期職司偵查犯罪之員警能嚴守行政中立，切莫再予介入經營權之爭端。」

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泰山企業經營權之爭越演越烈，泰山日前控訴在4月20日當天公司召開薪酬委員會、審計委員會及董事會時，市場派董事劉偉龍卻和刑事局報案，誣指董事杜英達遭恐嚇，現場多位員警進入公司違法搜索、干擾議事，董事長詹景超3日委任律師赴台北地檢署，對劉偉龍、刑事局林姓隊長提告涉嫌違法搜索及無故侵入住居等罪。

立委王鴻薇、吳怡玎與德益法律事務所柯晨晧律師今日召開記者會，指出劉偉龍為阻礙公司議事進行，刑事警察局長李西河指示警察到場，強行帶走主席杜英達，並惡意中斷會議，隨後又將人帶到便利商店，讓涉內線交易炒股的國寶集團總裁朱國榮，對杜英達問話。王鴻薇拿出相關影片事證，痛批這種黑幫電影的劇情，竟光天化日在台灣發生。

對此，泰山今日發出新聞討表示，對於王鴻薇今日召開記者會表示為期職司偵查犯罪的員警能嚴守行政中立，切莫再予介入經營權的爭端 。不過，誠如王鴻薇、吳怡玎於記者會所言，此事件讓警察形象重傷，李西河應該自己出面說清楚，包括背後藏鏡人是誰、為何能讓警方完全不照報案的SOP行事、會不會是李西河的直屬高層長官下令等。

泰山指出，職司偵查犯罪的刑事警察局、所屬員警，皆具有公務員身分，當知公務員執法應恪遵行政中立原則，及遵循比例原則採取對人民權益侵害較小的手段，泰山對於刑事警察局所屬員警於4月20日輕信劉偉龍等人單方片面指訴，在未持法院核發搜索票，偕同劉偉龍阻撓干擾泰山合法會議及議事進行，及容任劉偉龍強行將杜英達獨董帶離開會現場，導致本公司審計委員會會議無法繼續進行之舉，深表遺憾。

針對前開犯罪事實，泰山已於昨日委請律師針對箇中所涉不法情節提起告訴，希冀職司偵查犯罪的員警往後能嚴守行政中立，切莫再度淪為市場派龍邦公司介入泰山經營權爭端的工具，否則必當追究到底，以維護清譽，確保股東權益。

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